Cemil İpekçi Cemil İpekçi Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan Moda tasarımcısı Cemil İpekçi kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. 2. Sayfa konuğu Cemil İpekçi kimdir? Cemil İpekçi Cemil İpekçi kaç yaşında, nereli? Cemil İpekçi biyografisi! 2. Sayfa konuğu Cemil İpekçi kimdir? Cemil İpekçi kaç yaşında, nereli? Cemil İpekçi biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

Cemil İpekçi (d. 5 Ağustos 1948), Türk moda tasarımcısı. 5 Ağustos 1948'de İstanbul'da doğan İpekçi'nin baba tarafı Selânik'ten gelmiştir. Baba tarafından Sabatay Sevi ile akraba, İsmail Cem ve Abdi İpekçi ile kuzendir. Anne tarafından ise soprano Leyla Gencer'in akrabasıdır. İpekçizadeler ailesinden gelen Cemil İpekçi, 5 yaşından beri kesintili olarak İstanbul'da yaşamaktadır. Fatih Altaylı'yla yaptığı bir röportajda muhafazakâr olduğunu söylemiştir. Eğitimini İngiltere'deki Kraliyet Sanat Akademisi'nden 1971 yılında tamamladı. 1972-75 yılları arasında stilist olarak çalıştı. 1975 yılında Tzagane isimli moda evini kurdu. 1979 yılında Tzagane'ın bir şubesini Nis'de açtı. 1984'e kadar her iki moda evinde birden Türk ve Anadolu kültürünü işleyen çalışmalar yaptı. 1984'te İstanbul'da Haute Couture moda evini kurarak çağdaş gece modasına dönüş yaptı. 1990'lara kadar Türk ve Anadolu motifli çalışmalarına ara verdi ise de, bu kesinti 1992 yılındaki "Suzeni" isimli koleksiyonu ile sona erdi.

2002 yılında Star TV'nin düzenlediği Türkiye güzellik yarışmasının birincisi Azra Akın'ın elbisesini tasarladı. Elbisenin kumaşını Kapalıçarşıdan aldı. Kıyafet tasarımlarının yanı sıra Damra markalı pırlanta ürünlerinin tasarımını da gerçekleştirmiştir.

3 Ocak 2008'de konuk olduğu bir televizyon programında üniversitelerde başörtüsü serbest bırakılana kadar tesettür defilesi yapmayacağını açıkladı. Ayrıca, 2015'te Show TV'de yayınlanan Bu Tarz Benim 2. sezon yarışmasının jüri üyeliğini de yapmıştır.