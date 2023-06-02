2. Sayfa konuğu Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel kaç yaşında, nereli? Aslı Hünel biyografisi!

2. Sayfa programının konuğu Aslı Hünel Aslı Hünel oldu. Canlı yayına konuk olan Şarkıcı Aslı Hünel kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa konuğu Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel kaç yaşında, nereli?