2. Sayfa hangi kanalda? Sorusu, programın yeni bölümlerini televizyon ve internet üzerinde takip etmek isteyen izleyicilerin araştırmaları arasında yer almakta. Hafta içi her gün ekranlarda yer alan ve milyonların takip ettiği Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının yayın saatleri de merak edilenler arasında bulunuyor. Peki, 2. Sayfa hangi kanalda? 2. Sayfa ne zaman, hangi kanalda yayınlanıyor?

2. SAYFA HANGİ KANALDA?

Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunduğu "Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa" programı hafta içi her gün 8.30'da Tv8 ekranlarında. Buna göre Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa programını canlı olarak izlemek isteyen kişiler, Tv8 ekranları üzerinden veya Tv8 internet canlı yayını üzerinden hafta içi her gün 8.30'da izleyebilir.

GÜLŞEN YÜKSEL KİMDİR?

24 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğmuş olan Gülşen Yüksel yengeç burcudur. Sanatçı 53 kilogram ve 164 boyundadır. Göz rengi kahverengi ve saç rengi de kahverengidir. Ekranlarda sık sık karşılaştığımız sanatçı sunuculuk yapmaktadır. Sunuculuğunu ise şuan Renkli sayfalar adındaki programla yapmakta ve bu programı Müge Dağıstanlı ile beraber sunmaktadır. Gülşen Yüksel vatan gazetesinde magazin müdürü olarak da çalışmıştır. Bu gazeteden sonra ise Sabah Gazetesinde çalışmaya başlamıştır. 2015 yılında ise 2. Sayfa adındaki programın sunuculuğunu yapmaya başlamıştır.

Programlar ile karşımıza çıkmış olan Gülşen Yüksel'in eğitim hayatı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Bu programları sunduğu esnada ise 21 Aralık 2012 tarihi itibari ile Metin Salt ile dünya evine girmiştir. Sanatçının asıl mesleği Gazeteci olmakla beraber Tv Sunuculuğunda da büyük başarılar elde ettiği bilinmektedir.