2 Rekatlık Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi Kılınacak İki 2 Rekatlık Namaz ve Tarifi! Ramazan'ın 27. gecesi 2 rekat namazın kılınışı!

Kadir Gecesi kılınacak çok önemli namazlar vardır. Bu namazlardan birisi de 2 rekatlık namazdır. Peki, 2 Rekatlık Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi Kılınacak 2 Rekatlık Namaz ve Tarifi! Ramazan'ın 27. gecesi 2 rekat namazın kılınışı nasıldır? Kadir gecesinde 2 rekatlık namazda hangi sureler okunacak? Kadir gecesi 2 rekatlık namaz bu akşam mı kılınır? İşte namaz ve tarifi...

Kadir Gecesi'nin kesin tarihi bilinmemektedir. Fakat birçok kaynağa göre Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesidir. Bu yıl Ramazan'ın 27. gecesi ise 27 Nisan'ı 28 Nisan'a bağlayan gece olacaktır. Yani haftaya Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece Kadir gecesidir.

Kadir Gecesi (27. gece) : 27 Nisan Çarşamba'yı 28 Nisan Perşembe'ye bağlayan gece

2 Rekatlık Birinci Namaz:

Kadir Gecesi namazı hakkında İbnü Mes'ud (Radıyallahu Anh) 'dan Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 'in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur:

"Her kim Kadir Gecesi'nde 1 kere Fatiha, 3 kere de İhlas Suresi okuyarak 2 rekat kılar ve namazdan sonra:

Duanın okunuşu: "Subhanemenhüvegâimüllêyeshü. Sübhanemenhüvedêimülleyelhu. Sübhanemenhüvehâfizülleyeğfül. Sübhanemenhüve ğaniyyülleyeftegir. Sübhanemenhüvecevêdülleyebhal. Sübhanemenhüve halîmülleyeğcel. Sübhanellahivelhamdülillahi velâilâheillallahüvellahüekber. Velâhavle velâgüvvete illabillah. Sübhanekeyâalîmü yâ azîm. İğfirlizzenbelazîm."

'Kaim (mahlukatı üzerine tam bir gözetici) olup yanılmayan Zât'ı tesbih ederim. (Her kzaman) daim olup abesle iştiğal etmeyen Zat'ı tesbih ederim. (Her vakit kullarına) Hafiz olup hiç gafil olmayan Zat'ı tesbih ederim. Zengin olup hiç muhtaç olmayan Zat'ı tesbih ederim. Cömert olup hiç cimri olmayan Zat'ı tesbih ederim. Hilm sahibi olup (kullarına ceza vermekte) acele etmeyen Zat'ı tesbih ederim.' der ve sonra:

'Allah-u Te'ala'yı tesbih eder ve O'na hamdederim. Allah-u Te'ala'dan başka hiçbir ilah yoktur. Allah-u Te'ala her şeyden büyüktür. O Yüce ve Büyük olan Allah-u Te'ala'nın yardımı olmadan hiçbir günahtan dönüş, hiçbir ibadete de kuvvet yoktur. Seni (noksan sıfatlardan) tenzih ederim (Allahım). Ey (her şeyi bilen) Alîm! Ey (her şeyden büyük olan) Azîm! Benim için büyük günahlarımı bağışla.' der.

Kim bu namazı kılıp namazdan sonra da böyle dua ederse, ona müjde olsun, ona tekrar müjdeler olsun. Allah-u Te'ala ona hiçbir göz görmedik, hiçbir kulak işitmedik ve hiçbir beşerin kalbine hayali dahi gelmedik nimetler verecektir."

(Kaynak : Ebu Sa'id, Abdurrahman en-Neysaburi el-Hanefi, Tefsiru'l-Hanefi)

2 Rekatlık İkinci Namaz:

Kadir Gecesi namazı hakkında İbnü Abbas (Radıyallahu Anhüma) 'dan Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 'in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur:

" Her kim Kadir Gecesi'nde 2 rekat kılar da her bir rekatında 1 Fatiha, 7 kere de İhlas Suresi okursa, selam verdiğinde ise 70 kere :

[Estağfirüllahe veetûbüileyh]

'Allah-u Te'ala'dan af isterim ve Sana tevbe ediyorum.' derse, Allah-u Te'ala kendisini ve anne babasını affetmedikçe yerinden kalkmaz.

Allah-u Te'ala cennete melekler gönderir de onlar onun için ağaçlar dikerler, köşkler yaparlar ve ırmaklar akıtırlar. Kendisi de bunların tümünü görmedikçe dünyadan çıkmaz."

(Kaynak : Muhammed Hakki en-Nazilli, Hazinetü'l-esrar)

2 Rekatlık Üçüncü Namaz:

Rivayete göre Salihler son 10 gecenin her birince, Kadir gecesinin kıyamına niyet ederek 2 rekat kılarlardı. Ebu'Leys (Rahimehullah)'ın beyanına göre:

" Kadir gecesi namazının en azı 2 rekat, ortası yüz rekat en çoğu ise bin rekattır. Her bir rekatta kıraatın ortası, Fatiha'dan sonra bir İnna Enzelna(yani Kadir suresi), üç kere de İhlas okumaktır . Her iki rekatta bir selam verilir, selamın ardından da Rasulüllah(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e salavat okunur." buyurmuştur.

(Kaynak : İsma'il Hakki el-Bursevi)

KADİR GECESİ 2 REKATLIK NAMAZLARIN KISACA TARİFLERİ

1. Namaz tarifi:

1. rekatta : 1 Fatiha + 3 İhlas suresi okunur.

1 Fatiha + 3 İhlas suresi okunur. 2. rekatta : 1 Fatiha + 3 İhlas suresi okunur.

Namazdan sonra "Subhanemenhüvegâimüllêyeshü..." ile başlayan yukarıda verdiğimiz dua okunur.

2. Namaz tarifi :

1. rekatta : 1 Fatiha + 7 İhlas suresi okunur.

1 Fatiha + 7 İhlas suresi okunur. 2. rekatta : 1 Fatiha + 7 İhlas suresi okunur.

Namazdan sonra 70 kere "[Estağfirüllahe veetûbüileyh]" okunur.

3. Namaz tarifi :

1. rekatta : 1 Fatiha + 1 Kadir + 3 İhlas suresi okunur.

1 Fatiha + 1 Kadir + 3 İhlas suresi okunur. 2. rekatta : 1 Fatiha + 1 Kadir + 3 İhlas suresi okunur.

KADİR GECESİ NAMAZLARI NE ZAMAN KILINACAK?

Tarifini paylaştığımız bu namazlar Kadir Gecesi yani Ramazan ayının 27. gecesi kılınacaktır. 2022 yılında Kadir gecesi 27 Nisan Çarşamba'yı 28 Nisan Perşembe'ye bağlayan gecedir. Bu akşam Çarşamba akşam namazından sonra bu namazları kılabilirsiniz. Şimdiden Allah (c.c.) kabul eylesin...

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