2 rekatlık Aşure gecesi namazı nasıl kılınır? Aşure gecesinde kılınacak 2 ve 100 rekatlık namaz ve tarifleri! Muharrem'in 10. gecesi namazı

Aşure geceniz mübarek olsun. Bugün akşam namazı ile birlikte Aşure gecesine girmiş olacağız. Bu gece yani Aşure gecesi alimler nafile namaz, dua ve ibadetlerin yapılmasını tavsiye etmişlerdir. Merak edilen namazlardan birisi de 2 rekatlık Aşure gecesi namazıdır. Peki, 2 rekatlık Aşure gecesi namazı nasıl kılınır? Aşure gecesinde kılınacak 2 ve 100 rekatlık namaz ve tarifleri nedir? İşte detaylar...

Aşure Gecesi kılınacak çok önemli namazlar vardır. Bu namazlardan birisi de 2 rekatlık namazdır. Peki, 2 Rekatlık Aşure Gecesi namazı nasıl kılınır? Aşure Gecesi Kılınacak 2 Rekatlık Namaz ve Tarifi! Muharrem'in 10. gecesi 2 rekat namazın kılınışı nasıldır? Aşure gecesinde 2 rekatlık namazda hangi sureler okunacak? Aşure gecesi 2 rekatlık namaz bu akşam mı kılınır? İşte namaz ve tarifi...

AŞURE GÜNÜ VE GECESİ NE ZAMAN 2023?

Aşure günü Muharrem ayının 10. günüdür. Haliyle 2023 yılındaki Aşure günü 28 Temmuz Cuma 2023 günüdür. Yani bu yıl içerisindeki Aşure günü 28 Temmuz Cuma gününe denk gelmektedir.

Aşure günü 28 Temmuz Cuma günü sabah namazı (imsak vakti) ile başlayacak olup aynı gün akşam namazı ile bitecektir. Bu günü oruçlu geçirmek oldukça sevap kabul edilmiştir.

Aşure gecesi ise 27 Temmuz Perşembe'yi 28 Temmuz Cuma'ya bağlayan gecedir. Yani bu akşam 27 Temmuz Perşembe akşam namazı ile birlikte Aşure gecesine girmiş olacağız.

2023 Aşure günü : 28 Temmuz Cuma 2023

28 Temmuz Cuma 2023 2023 Muharrem'in 10. günü : 28 Temmuz Cuma 2023

28 Temmuz Cuma 2023 2023 Aşure gecesi : 27 Temmuz Perşembeyi 28 Temmuz Cumaya bağlayan gece

27 Temmuz Perşembeyi 28 Temmuz Cumaya bağlayan gece 2023 Muharrem'in 10. gecesi : 27 Temmuz Perşembeyi 28 Temmuz Cumaya bağlayan gece

AŞURE GECESİ KILINACAK 2 REKATLIK NAMAZ VE TARİFİ

İbnü Mes'ud (Radıyallahu Anh)dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Her kim Âşûrâ gecesinde her rekatında bir kere Fatiha ve 3 kere İhlas Suresi'ni okuyarak 2 rekat nafile namaz kılar ve namazı bitirince 70 kere:

[Sübhanallahi velhamdülillahi velâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Velâ havle velâ guvvete illabillahilaliyyiz azîm.]

der, sonra 70 kere Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 'esalat ederse, o kişi öldüğü vakitte Allahu Te'ala onun kabrini misk ve anber kokuları ile doldurur."

(Kaynak : Ebu'l-Hasen Ali ibnü Ahmet el-Kuraşi el-Hekkari, Kitabu fezailil-e'mal)

AŞURE GECESİ KILINACAK 100 REKATLIK NAMAZ VE TARİFİ

Aişe (Radıyallahu Anh)'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Her kim Aşura gününde veya gecesinde her rekatta Fatiha Suresi ve 3 kere İhlas Suresi okuyarak 100 rekat kılar, namazı bitirdikten sonra 70 kere :

[Sübhanallahi velhamdülillahi velâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Velâ havle velâ guvvete illabillahilaliyyiz azîm.]

der, ardından 70 kere istiğfar eder, daha sonra da 70 kere bana salat ederse, öldüğü zaman Allah-u Te'ala onun kabrini misk ve anberle doldurur."

(Kaynak = Seyyid Ali Zade, Şerhu Şir'ati'l-İslam)

NOT=100 rekat namazı kılamayanlar bu namazı her rekatında 1 Fatiha + 3 İhlas Suresi okunacak şekilde 2 rekat kılabilir. Ardından 2. maddedeki zikirler 70'er kere okunur.

AŞURE GECESİ NAMAZLARI NE ZAMAN KILINIR 2023?

Yukarıdaki Aşure gecesi nafile namazlarını Aşure gecesi yani 27 Temmuz'u 28 Temmuz'a bağlayan gece kılabilirsiniz.

MUHARREM AYINA ÖZGÜ BİR NAMAZ VE ORUÇ VAR MIDIR? (DİYANET FETVASI)

Mübarek gün ve gecelerde farz, vacip hükmünde bağlayıcı özel bir ibadet şekli yoktur. Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir nafile namazın olduğuna dair herhangi bir rivayet mevcut değildir.

Mübarek gün ve gecelerde kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmaları uygun olur. Ayrıca Kur'an okumak ve anlamak, dinî eserlerden istifade etmek, zikir ve salavatla meşgul olmak da unutulmamalıdır.

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15'inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11'inci günlerinde oruç tutulabilir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: "Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü'l-leyl, 6)

Muharrem ayının onuncu gününe de, âşûrâ günü denmektedir. Resûlullah (s.a.s.), "Âşûrâ günü orucunun önceki yılın (küçük) günahlarına keffâret olacağını umarım." (Tirmizî, Savm, 48) buyurarak, ümmetine bu günde oruç tutmayı tavsiye etmişlerdir. Âşûrâ günü oruç tutmakla ilgili olarak İbn Abbâs (r.a.) şöyle anlatıyor: "Resûlullah (s.a.s.) Medine'ye gelince, Yahûdilerin âşûre günü oruç tuttuklarını gördü. Onlara, 'Bu da ne (niçin oruç tutuyorsunuz)?' diye sordu. 'Bu, salih (hayırlı) bir gündür. Allah, o günde İsrâiloğullarını düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Mûsâ o gün oruç tuttu.' dediler. Resûlullah (s.a.s.) da, 'Ben Mûsâ'ya sizden daha yakınım' buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti." (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm 127; Ebû Dâvûd, Savm, 65)

Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde Yahûdiler sadece Muharrem ayının 10. (âşûrâ) gününde oruç tuttuklarından, onlarınkine benzememesi için öncesine veya sonuna bir gün ilave edilerek oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Bazı rivayetlerde ise bir öncesine ve bir sonrasına ilave ederek üç gün oruç tutulmasını tavsiye etmiştir (Müttekî, Kenzü'l-ummâl, VIII, 570). Bu nedenle âşûrâ günü oruç tutulurken önemli olan âşûrâ gününü yalnız tutmamaktır. Bir önceki veya sonraki günü ilaveyle iki gün oruç tutulabileceği gibi her ikisini de ilave ederek üç gün de tutulabilir.