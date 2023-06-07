Beşiktaş bugün Konya'yı yenerse F.Bahçe'yi geçerek ligi ikinci bitirecek. Peki, 2. olan takım Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor mu? İşte, ihtimaller…

Beşiktaş bugün Konyaspor'u yenerse ikili averajda üstün olduğu Fenerbahçe'yi geçecek ve ligi ikinci tamamlayacak. Peki, 2. olan takım Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor mu?

SÜPER LİG 2.'Sİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDİYOR MU?





Süper Lig'in hem ikincisi ve hem üçüncüsü UEFA Konferans Ligi'ne ikinci ön eleme turundan giriyor.DOlayısıyla Ligi 2.bitirek prestij açısındna önem taşıyor.