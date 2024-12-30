Yılın son günlerine yaklaşırken "2 Ocak resmi tatil mi" sorusu yoğunluk kazanıyor. Resmi tatillerde yarım gün ve tam gün tatillerin yaşanması söz konusu. Peki, 2 Ocak Çarşamba okullar tatil mi?

31 ARALIK TATİL Mİ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

Yılbaşı tatilinden bir önceki gün olan 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

Dolayısıyla, 31 Aralık'ta kamu kurum ve kuruluşları açık olacak ve tam gün çalışacak.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

Yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2025 Çarşamba günü resmi tatil oluyor.

1 Ocak'ın resmi tatil olmasından dolayı kamu kurumları kapalı olacak. Bu nedenle okullar da 1 Ocak Çarşamba günü tatil olacak

2 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

31 Aralık Pazartesi günü resmi tatil olmamasından dolayı okullarda eğitime devam edilecek. Yeni yılın ardından yaşanacak olan 1 Ocak günü ise resmi tatildir. Bu sebeple okullarda eğitime ara verilecek.

2 Ocak Perşembe günü derslere devam edilecek.