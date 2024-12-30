Üye Girişi
Haberler
MTV zammı belli oldu
Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne büyük zam
2025'ten önce zamlar geldi! Ehliyet, pasaport, IMEI hepsi cep yakacak
2025'ten önce zamlar geldi! Ehliyet, pasaport, IMEI hepsi cep yakacak
Suriye'ye ilk resmi davet Suudi Arabistan'dan
Suriye'ye ilk resmi davet sürpriz bir ülkeden
Putin'den Anadolu Efes'e kayyum
Putin, ünlü Türk şirketine kayyum atadı

2 Ocak Çarşamba okullar tatil mi?

2 Ocak Çarşamba okullar tatil mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yılbaşı tatil takvimi gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. 2024 yılının son günlerine girildi. Artık 2025 yılına sayılı saatler kaldı. Peki, 2 Ocak Çarşamba okullar tatil mi?

Yılın son günlerine yaklaşırken "2 Ocak resmi tatil mi" sorusu yoğunluk kazanıyor. Resmi tatillerde yarım gün ve tam gün tatillerin yaşanması söz konusu. Peki, 2 Ocak Çarşamba okullar tatil mi?

31 ARALIK TATİL Mİ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

Yılbaşı tatilinden bir önceki gün olan 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

Dolayısıyla, 31 Aralık'ta kamu kurum ve kuruluşları açık olacak ve tam gün çalışacak.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

Yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2025 Çarşamba günü resmi tatil oluyor.

1 Ocak'ın resmi tatil olmasından dolayı kamu kurumları kapalı olacak. Bu nedenle okullar da 1 Ocak Çarşamba günü tatil olacak

2 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

31 Aralık Pazartesi günü resmi tatil olmamasından dolayı okullarda eğitime devam edilecek. Yeni yılın ardından yaşanacak olan 1 Ocak günü ise resmi tatildir. Bu sebeple okullarda eğitime ara verilecek.

2 Ocak Perşembe günü derslere devam edilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
img

İstanbul'da sapkın parti evine operasyon
img

Wanda'dan sere serpe pozlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay oldu
Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay: Kocam annesine...
Herkes 2025'i, Sorgun 2026'yı kutladı
Onlar şimdiden 2026'yı kutluyor! Nedeni de bir hayli acayip
İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! İsrail sonunda bunu da yaptı
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım?
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi
'Bana bir Audi'yi çok gördüler' diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
Kirasına yüzde 44 zam yapıldı! İşte Erbaş'ın ödeyeceği yeni meblağ
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı

Son Dakika Haberleri

Üç aylar ne zaman başlıyor 2025? İskender Kodalak kimdir, eşini neden öldürdü? Gassal 2. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı (TRT TABİİ)? 2 Ocak Çarşamba okullar tatil mi? Bologna Verona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bologna Verona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Gassal devamı gelecek mi, yeni sezon çekimleri başladı mı? Ipswich Town Chelsea CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Ipswich Town Chelsea maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 31 Aralık Salı İstanbul'da okullar neden 16.00'da kapanıyor? Yarın öğleden sonra resmi tatil mi, 31 Aralık yarım gün mü? Aston Villa Brighton CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Aston Villa Brighton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.