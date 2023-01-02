2023 yılına girilmesiyle beraber resmi tatiller merak ediliyor. 2 Ocak 2023 okullar tatil mi ve 2 Ocak Pazartesi okul var mı, resmi tatil mi soruları gündeme geliyor. Yılın ilk günü 1 Ocak tatil olmasıyla beraber, 2 Ocak 2023 tatil mi, okul var mı, hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Peki,2 Ocak 2023 okullar tatil mi? 2 Ocak Pazartesi okul var mı, resmi tatil mi?

Büyük bir coşkuyla kutlanan yeni yıl da resmi tatiller merak ediliyor. 2 Ocak 2023 okullar tatil mi ve 2 Ocak Pazartesi okul var mı, resmi tatil mi soruları gündeme geliyor. 2 Ocak 2023 okullar tatil mi? 2 Ocak Pazartesi okul var mı, resmi tatil mi? sorularına yanıt aranıyor. 2 Ocak 2023 okullar tatil mi? 2 Ocak Pazartesi okul var mı, resmi tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

2 OCAK 2023 OKULLAR TATİL Mİ?

Yeni yıla girilmesi ile beraber 1 Ocak 2023 resmi tatil olarak geçiyor. Bu sene 1 Ocak 2023 Pazar gününe denk gelmiştir. Ancak 2 Ocak 2023 resmi tatil değildir.

2023 YILI RESMİ TATİL VE BAYRAM TARİHLERİ BELİ OLDU MU?

2023 resmi tatil günleri takvimi:

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar