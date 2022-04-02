2 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 2 Nisan'da ne oldu? 2 Nisan ne günü? 2 Nisan'da doğan ünlüler!

2 Nisan'da doğan ünlüler! 2 Nisanda ne oldu? 2 Nisan tarihte bugün yaşanan olaylar, 2 Nisan'da ölenler ve 2 Nisan'da doğanlar merak ediliyor. 2 Nisan yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 2 Nisan ne günü? 2 Nisan dünya ne günü? 2 Nisan'da kim öldü? İşte, 2 Nisan doğumlu ünlüler haberimizde...

2 NİSAN TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

2 Nisan tarihte bugün yaşanan olaylar kronolojik sıralamayla şu şekildedir:

1453 - Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u kuşatma harekâtına başladı.

1917 - ABD, fiilen I. Dünya Savaşı'na girdi.

1918 - Van ve Muradiye'den Rus İmparatorluğu ve Batı Ermenistan Yönetimi'ne ait Ordu Birlikleri'nin çekilişi.

1930 - Haile Selassie, kendini Etiyopya İmparatoru ilan etti.

1948 - Yazar Sabahattin Ali, Bulgaristan sınırını geçmeye çalışırken, kılavuzu Ali Ertekin tarafından öldürüldü. 28 Aralık'ta tutuklanan Ertekin'in cezası indirime uğradı. Aynı yıl çıkan af yasasıyla da serbest bırakıldı.

1948 - Ankara'da Opera Binası, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de katıldığı bir tören ve ardından Adnan Saygun'un "Kerem" operasıyla perdelerini açtı.

1950 - Bursa Cezaevi'nde bulunan şair Nâzım Hikmet'in affı için, tanınmış sanatçı, yazar ve şair gibi toplumun ileri gelenleri, toplu olarak imzaladıkları sembolik bir dilekçe ile İsmet İnönü'ye başvuru yaptı.

1960 - Kayseri'ye giden CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün bulunduğu tren, Vali'nin emriyle durduruldu. Zorlukla yoluna devam edebilen İnönü, Kayseri'de 50 bin kişi tarafından karşılandı.

1965 - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U Thant; Türkiye'nin, Kıbrıs özel temsilcisi Galo Plaza'nın görevine son verilmesi isteğini reddetti.

1971 - Başbakan Nihat Erim, reform programını TBMM'ye sundu.

1971 - TÜSİAD kuruldu.

1972 - Charlie Chaplin, komünist sempatizanı olduğundan kuşkulanıldığı McCarthy döneminde, 1952'de terk ettiği ABD'ye onca yıl sonra ilk kez ayak bastı. Eski ülkesine Oscar özel ödülünü almak için gelmişti.

1975 - Toronto'daki (Ontario-Kanada) CN Kulesi tamamlandı: Kule, 553,33 m ile dünyanın en yüksek 3. binası.

1975 - Rus satranç ustası Anatoli Karpov, Amerikalı Bobby Fischer'in kendisine karşı müsabakaya çıkmayı reddetmesi ile, henüz 23 yaşında "dünya satranç şampiyonu" ünvânını kazandı.

1976 - İlk Türk Turizm Kurultayı, İstanbul'da toplandı.

1976 - Doğubayazıt ve çevresinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremde beş kişi öldü, 80 ev yıkıldı.

1977 - Ordu'da Cafer Aksu (Altuntaş) adlı bir kişi, kan davasından iki kişiyi öldürdü. 12 Eylül döneminde idam edildi.

1978 - Dallas dizisi, Amerikan CBS televizyonunda ilk kez yayımlandı.

1980 - Türkiye'de 12 Eylül 1980 Darbesi'ne Giden Süreç (1979- 12 Eylül 1980): Bülent Ecevit, bir Belçika televizyonuna, "Cumhurbaşkanı seçimi gecikirse darbe dâhil başka ihtimaller ortaya çıkabilir. Demirel bunalım üstüne bunalım yaratıyor." dedi. Yurt sathında 11 kişi öldürüldü.

1982 - Arjantin, Falkland Adaları'nı işgâl etti.

1984 - Soyuz T-11 uzay aracının ekip lideri Rakesh Sharma, uzaya gönderilen ilk Hint ünvânını kazandı.

1987 - İstanbul'da yapılan ECO toplantısında, Türkiye, Pakistan ve İran, uzaya ortak bir haberleşme uydusu fırlatmayı kararlaştırdı.

1989 - Mihail Gorbaçov, Küba lideri Fidel Castro ile görüşmek ve iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları gidermek amacıyla Havana'ya gitti.

1992 - Mafya patronu John Gotti, "adam öldürmek" ve "haraç almak" suçlarından New York'ta tutuklandı.

1992 - Ermenistan, Kelbecer'i işgal etti.

2001 - İBDA/C örgütü lideri "Salih Mirzabeyoğlu" kod adlı Salih İzzet Erdiş, "anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışmak" suçundan idâm cezasına çarptırıldı.

2006 - ABD'de kasırga ölüm saçtı: yalnızca Tennessee'de 29 kişi öldü.

2007 - Büyük Okyanus'ta meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremin oluşturduğu tsunami, Solomon Adaları'nı vurdu: 28 kişi öldü.

2020 - Doğrulanmış COVID-19 vakalarının sayısı dünya çapında 1 milyonu geçti.

2 NİSAN'DA DOĞAN ÜNLÜLER

2 Nisan'da doğan ünlüler kronolojik sırayla şu şekildedir:

742 - Şarlman, Alman Kralı (ö. 814)

1348 - IV. Andronikos Palaiologos, Bizans İmparatoru (ö. 1385)

1514 - II. Guidobaldo della Rovere, İtalyan soylusu (ö. 1574)

1647 - Maria Sibylla Merian, Alman entomolog, bilimsel illüstratör ve naturalist (ö. 1717)

1725 - Giacomo Casanova, İtalyan yazar (ö. 1798)

1770 - Alexandre Pétion, 1. Haiti Devlet Başkanı (ö. 1818)

1798 - August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, Alman şair (ö. 1874)

1805 - Hans Christian Andersen, Danimarkalı masal yazarı (ö. 1875)

1827 - William Holman Hunt, İngiliz ressam (ö. 1910)

1838 - Léon Gambetta, Fransız siyasetçi (ö. 1882)

1840 - Émile Zola, Fransız yazar (ö. 1902)

1850 - Alexandre Vallaury, Fransız asıllı mimar ve İstanbullu levanten (ö. 1921)

1862 - Nicholas Murray Butler, Amerikalı eğitimci, siyasetçi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1947)

1867 - Eugen Sandow, Amerikalı vücut geliştirme sporcusu (ö. 1925)

1875 - Walter Chrysler, Amerikalı otomobil üreticisi (ö. 1940)

1878 - Mehmet Necati Lugal, Türk edebiyat profesörü (ö. 1964)

1885 - Billy Hunter, İskoç futbolcu ve teknik direktör (ö. ?)

1891 - Max Ernst, Alman gerçeküstücü ressam (ö. 1976)

1896 - Soğomon Tehliryan, Ermeni komitacı (ö. 1960)

1899 - Peyami Safa, Türk yazar ve gazeteci (ö. 1961)

1914 - Alec Guinness, İngiliz tiyatro, sinema oyuncusu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 2000)

1927 - Ferenc Puskás, Macar futbolcu (d. 2006)

1928 - Serge Gainsbourg, Fransız şarkıcı (ö. 1991)

1939 - Marvin Gaye, Amerikalı şarkıcı (ö. 1984)

1948 - Ayşin Atav, Türk oyuncu

1950 - Eleanor Barooshian, Amerikalı şarkıcı (ö. 2016)

1960 - Muhammed Micarul Kayes, Bangladeşli bürokrat ve diplomat (ö. 2017)

1962 - Clark Gregg, Amerikalı aktör, yönetmen ve senarist

1967 - Ali Koç, Türk iş adamı

1969 - Mariella Ahrens, Alman oyuncu

1972 - Ashraf Saber, İtalyan atlet

1974 - Tayfun Korkut, Türk futbolcu

1975 - Pedro Pascal, Şili asıllı Amerikalı oyuncu

1976 - Korel Cezayirli, Türk oyuncu

1976 - Pattie Mallette, Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'ın annesi

1977 - Michael Fassbender, Alman-İrlandalı aktör

1979 - Aslı Tandoğan, Türk dizi ve sinema oyuncusu

1979 - Bengü, Türk şarkıcı

1979 - Grafite, Brezilyalı futbolcu

1982 - Marco Amelia, İtalyan futbolcu

1984 - Engin Atsür, Türk basketbolcu

1986 - Selen Seyven, Türk dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu

1994 - Pascal Siakam, Kamerunlu profesyonel basketbolcu

1995 - Sergey Revyakin, Rus kaleci

1997 - Herman Tømmeraas, Norveçli aktör

2 NİSAN'DA VEFAT EDENLER

2 Nisan'da vefat edenler kronolojik sırayla şu şekildedir:

991 - Bardas Skleros, Bizans generali

1118 - I. Boudouin, Birinci Haçlı Seferi liderlerinden (d. 1058)

1412 - Ruy Gonzáles de Clavijo, İspanyol asilzadesi

1502 - Arthur Tudor, İngiltere Kralı VII. Henry ve Yorklu Elizabeth'in ilk çocuğu (d. 1486)

1595 - Pasquale Cicogna, Venedik Cumhuriyeti'nin 88'inci dükası (d. 1509)

1657 - III. Ferdinand, Kutsal Roma İmparatoru (d. 1608)

1665 - Jan Zamoyski, Leh soylu (d. 1627)

1738 - Atike Sultan, III. Ahmed'in kızı (d. 1712)

1791 - Honoré Gabriel Riqueti de Mirabeau, Fransız siyasetçi (d. 1749)

1861 - Peter Georg Bang, Danimarka Başbakanı (d. 1797)

1872 - Samuel Morse, Amerikalı mucit (d. 1791)

1873 - Melek Cihan Hanım, İran Şahı Muhammed Şah'ın eşi (d. 1805)

1891 - Ahmet Vefik Paşa, Osmanlı Sadrazamı (d. 1823)

1891 - Albert Pike, Amerikalı şair, general ve 33. Derece Büyük Mason Üstadı (d. 1809)

1896 - Theodore Robinson, Amerikalı ressam (d. 1852)

1914 - Paul Heyse, Alman yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1830)

1923 - Topal Osman, Türk asker (d. 1883)

1928 - Theodore Richards, Amerikalı kimyacı (d. 1868)

1948 - Sabahattin Ali, Türk yazar (d. 1907)

1953 - Hugo Sperrle, Alman mareşal (d. 1885)

1966 - C. S. Forester, İngiliz yazar (d. 1899)

1972 - Toshitsugu Takamatsu, Japon dövüş sanatları ustası (d. 1889)

1974 - Georges Pompidou, Fransa Cumhurbaşkanı (d. 1911)

1987 - Buddy Rich, Amerikalı müzisyen (d. 1917)

1992 - Necdet Evliyagil, Türk şair ve milletvekili (d. 1927)

1995 - Hannes Alfvén, İsveçli astrofizikçi (d. 1908)

2003 - Edwin Starr, Amerikalı şarkıcı (d. 1942)

2005 - İhsan Topaloğlu, Türk siyasetçi (d. 1915)

2005 - Papa II. John Paul, Katolik kilisesinin Polonya kökenli ilk lideri (d. 1920)

2007 - Ömer Abuşoğlu, Türk siyasetçi (d. 1951)

2008 - Yakup Satar, Türk İstiklal Madalyası sahibi ve İstiklal Savaşı'nı yaşamış son gazi (d. 1898)

2012 - Neslişah Sultan, son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin'in ve son Halîfe Abdülmecit'in torunu (d. 1921)

2013 - Jesús "Jess" Franco (Jesús Franco Manera) İspanyol yönetmen, aktör ve senarist (d. 1930)

2013 - Milo O'Shea, İrlandalı aktör (d. 1926)

2015 - Manoel Cândido Pinto de Oliveira, Portekizli tanınmış film yönetmeni (d. 1908)

2015 - Steve Stevaert, Belçikalı siyasetçi ve eski bakan (d. 1954)

2016 - Adil Adilzade, Azeri asker (d. 1993)

2016 - Leandro Barbieri (bilinen adları: El Gato Barbieri ve Kot Barbieri), Arjantinli caz müzisyeni, bestecisi ve saksofoncu (d. 1932)

2016 - Gallieno Ferri, İtalyan çizgi roman sanatçısı ve illüstratör (d. 1929)

2016 - Rasım Mammadov, Azeri binbaşı (d. 1977)

2016 - Murad Mirzeyev, Azeri askeri (d. 1976)

2016 - László Sárosi, Macar eski millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1932)

2017 - Kenneth J. Donnelly, Amerikalı siyasetçi (d. 1950)

2017 - Rafael Molina Morillo, Dominikli avukat, gazeteci, diplomat ve gazete editörü (d. 1930)

2017 - Hakan Oruçkaptan, Türk beyin ve sinir cerrahisi uzmanı (d. 1959)

2018 - Susan Florence Anspach, Amerikalı oyuncu (d. 1942)

2018 - Dursun Ali Sarıoğlu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1936)

2018 - Winnie Madikizela-Mandela, Güney Afrikalı siyasetçi ve aktivist (d. 1936)

2019 - Matuk Adem, Libyalı siyasetçi, eski bakan ve şair (d. 1926)

2019 - Rövşen Almuratlı, Azeri oyuncu, yönetmen ve senaryo yazarı (d.1954)

2020 - Robert Lee Beck, Amerikalı modern pentatloncu ve eskrimci (d. 1936)

2020 - Gregorio "Goyo" Benito Rubio, İspanyol millî futbolcu (d. 1946)

2020 - Patricia Bosworth, Amerikalı aktris, gazeteci ve yazar (d. 1933)

2020 - Bernardita Catalla, Filipinli diplomat ve siyasetçi (d. 1958)

2020 - Zaccaria Cometti, İtalyan futbolcu ve teknik direktör (d. 1937)

2020 - Oskar Fischer, 1975'ten 1990'a değin Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin (ADC) dışişleri bakanı olarak görev yapmış Doğu Alman politikacı (d. 1923)

2020 - Alfred William Frankland, İngiliz alerji uzmanı hekim (d. 1912)

2020 - François de Gaulle, Fransız Katolik rahip ve misyoner (d. 1922)

2020 - Juan Antonio Giménez López, Arjantinli çizgi roman sanatçısı (d. 1943)

2020 - Anick Jesdanun, Amerikalı teknoloji gazetecisi (d. 1969)

2020 - Nirmal Singh Khalsa, Hintli Ragi (d. 1952)

2020 - Eddie Large, İngiliz komedyen ve aktör (d. 1941)

2020 - Maeve Kennedy McKean, Amerikalı halk sağlığı yetkilisi, insan hakları aktivisti, hukukçu ve akademisyen (d. 1979)

2020 - Feriha Öz, Türk akademisyen, patolog ve tıp profesörü (d. 1933)

2020 - Rodrigo Pesántez Rodas, Ekvadorlu yazar ve şair (d. 1937)

2020 - Sergio Rossi, İtalyan ayakkabı tasarımcısı ve iş adamı (d. 1935)

2020 - Aaron Rubashkin, Rus-Amerikalı iş adamı (d. 1927)

2020 - Arnold Sowinski, Fransız futbolcu ve teknik direktör (d. 1931)

2020 - Aptripel Tumimomor, Endonezyalı politikacı, iş insanı ve mühendis (d. 1966)

2020 - Arthur Whistler, Amerikalı etnobotanist, akademisyen ve yazar (d. 1944)

2021 - Valentin İvanoviç Afonin, Sovyet-Rus profesyonel eski futbolcu (d. 1939)

2021 - Mihailo Kuşnerenko, Ukraynalı siyasetçi (d. 1938)

2021 - Gabi Lunca, Rumen kadın şarkıcı (d. 1938)

2021 - Mohammed Oreibi Al-Khalifa, Iraklı yargıç (d. 1969)

2021 - Chepina Peralta, Meksikalı yemek şefi ve televizyon sunucusu (d. 1930)

2021 - Jean Luc Rosat, Uruguay doğumlu Brezilyalı voleybolcu (d. 1953)

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