2 Nisan boykot çağrısı ne zaman bitecek sorusunun cevabı merak ediliyor. Boykot, yalnızca 2 Nisan 2025 Çarşamba günü için planlandı. Üniversite öğrencilerinin başlattığı bu çağrı, aynı günün sonunda sona erecek şekilde organize edildi. Gün boyunca alışveriş yapılmaması, ekonomik tepki aracı olarak kullanılıyor. Peki, 2 Nisan boykot çağrısı ne zaman bitecek? 2 Nisan'da neden boykot yapılacak? İşte detaylar...

2 NİSAN BOYKOT ÇAĞRISI NE ZAMAN BİTECEK?

2 Nisan 2025 tarihinde ülke genelinde yapılan tüketim boykotu, sosyal medyada #AlışverişYok etiketiyle duyuruldu. Bu çağrı, Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınıp tutuklanmasına tepki olarak ortaya çıktı. Özellikle üniversite öğrencileri tarafından organize edilen bu eylemde, demokratik hakların korunması ve adalet çağrısı yapılıyor.

2 NİSAN'DA NEDEN BOYKOT YAPILACAK?

Katılımcılar, alışveriş yapmayarak bireysel ekonomik güçlerini toplu bir mesaj haline getiriyor. Bu protesto, sadece siyasal bir tutum değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık yaratmayı hedefleyen bir çağrı olarak değerlendiriliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'BOYKOT ÇAĞIRISI' İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalara işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul merkezli yolsuzluk ve terör soruşturması sonrasında yaşanan olayları bu fotoğraftan bağımsız değerlendiremeyiz. CHP Genel Başkanı'nın yaptığı sorumsuz boykot çağrıları ile isim vererek yerli ve milli markaları tehdit etmesini yine bundan ayrı göremeyiz. Sizler de takip ettiniz. Bir haftadır yolsuzluğu örtmek, hırsızlığı gizlemek, soygunu perdelemek, sahtekarlığı savunmak adına her şeyi yaptılar. Marjinal sol örgütleri öne sürmekten gençlerin arkasına saklanmaya, ecdat mirası camilerimize terbiyesizlik yapmaktan güvenlik güçlerimize hakaret edilmesine kadar her türlü kepazelik sergilendi. Güya hak arama bahanesiyle demokrasiyle, hukukla, meşru hak arama yollarıyla asla alakası olmayan çok tehlikeli bir provokasyona giriştiler. Ancak polisimizin soğukkanlı ve kararlı tutumu, milletimizin sağduyulu tavrı, zorbalığa maruz kalmalarına rağmen vakarını koruyan gençlerimizin sakin duruşu sayesinde tahrik siyaseti hedefine ulaşamadı. Bunların hiçbirinde muvaffak olamayınca bu sefer Türkiye'yi yabancılara şikayet etmeye, Türkiye'yi alenen kötülemeye başladılar."