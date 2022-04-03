2 Nisan 2022 Haberleri
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2 Nisan 2022 Manşet Haberleri.
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Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
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