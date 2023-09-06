Ek MTV iptali son günlerin en merak edilen konularından oldu. Yurttaşlar ek MTV ödemelerini sosyal medyadan eleştiriyorlar. Arama motorlarında sıkça sorgulanan ek 2. MTV İPTAL Mİ? Ek MTV AYM kararı ne oldu, iptal edildi mi? Ek MTV 3. taksit ne zaman ödenecek, ödenecek mi, iptal mi? Sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar…

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinin bütçede yarattığı etki sonrası ek MTV vergileri konuldu. Ek vergiler eleştiri konusu olurken 2. MTV İPTAL Mİ? Ek MTV AYM kararı ne oldu, iptal edildi mi? Ek MTV 3. taksit ne zaman ödenecek, ödenecek mi, iptal mi? Sorularına cevap aranıyor. İşte detaylar…

2. MTV İPTAL Mİ?

Ek MTV'nin iptali talebi sonrası Anayasa Mahkemesi tarafından iptal davası 26 Temmuz'da Genel Kurul'da görüşüldü. Ancak esas inceleme için karar ve gün belirtilmediği için verilmiş herhangi bir iptal kararı bulunmuyor. Ek MTV 3. taksit ödemesi 6 Eylül tarihine kadar uzatıldı.

EK MTV 3. TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ek MTV 3. taksit son ödeme tarihi 6 Eylül tarihine kadar uzatıldı. Araç sahipleri 6 Eylül Çarşamba gün sonuna kadar ödemelerini GİB üzerinden veya Vergi daireleri aracılığı ile mesai saatleri içerisinde ödeyebilecek.