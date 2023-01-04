2 milyon TL konut kredisi geri ödemesi ne kadar olur? 2 milyonluk konut kredisi geri ödemesi, aylık ödeme ne kadar, kaç TL olur?

2 milyon liralık konut kredisi geri ödemesi ne kadar, kaç TL olur merak ediliyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar 2 milyon TL ev kredisi geri ödemesi ne kadar, kaç TL, aylık ödeme ne kadar merak ediyorlar. Fiyat araştırması yapan ev sahibi adayları 2 milyon TL kredi geri ödemesi ne kadar olur? 2 milyon TL konut kredisi geri ödemesi ne kadar, nasıl hesaplanır araştırıyor. İşte, 2 milyonluk kredi geri ödemesi hesaplanışı ve 2 milyonluk konut kredisi geri ödemesi ne kadar, kaç para yanıtı!

2 milyon TL konut kredisi geri ödemesi kaç TL? 2 milyon liralık konut kredisi geri ödemesi ve 2 milyon TL'lik konut kredisi aylık ödeme ne kadar, kaç TL olur merak ediliyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar 2 milyon TL ev kredisi geri ödemesi ne kadar, kaç TL, aylık ödeme ne kadar merak ediyorlar. Fiyat araştırması yapan ev sahibi adayları 2 milyon TL kredi geri ödemesi ne kadar olur? 2 milyon TL konut kredisi geri ödemesi ne kadar, nasıl hesaplanır araştırıyor. İşte, 2 milyonluk kredi geri ödemesi hesaplanışı ve 2 milyonluk konut kredisi geri ödemesi ne kadar, kaç TL yanıtı ve 2 milyonluk kredi hesaplama haberimizde...

2 MİLYON TL KONUT KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ KAÇ TL?

Orta gelir grubuna yönelik yüzde 0,69 faiz oranıyla bugün başlatılan kredi kampanyasında geri ödeme planı ortaya çıktı. Buna göre, 2 milyon liralık ev kredisinde ortalama aylık ödeme 15 yıl vadede 19 bin 440 lira, 10 yıl vadede 24 bin 560 lira düzeyinde hesaplanırken, 2 milyon liralık kredinin 15 yıl vadede toplam geri ödemesi 3,5 milyon lirayı, 10 yıl vadede 2 milyon 950 bin lirayı bulacak.

Farklı kredi miktarlarına göre 15 yıl ve 10 yıl vadeler için hesaplanan aylık kredi taksiti ve toplam geri ödenecek tutarlar yaklaşık olarak şöyle: