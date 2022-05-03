2 Mayıs 2022 Haberleri
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2 Mayıs 2022 Manşet Haberleri.
- Aşırı süratli otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 3 ağır yaralı
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- Microsoft 15 Haziran'da Internet Explorer'ın kapatılacağını duyurdu
- Türkiye'de 2 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi
- Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını öldürdü
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- Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü
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- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit maske zorunluluğu için tarih verdi: 10 gün içeresinde kaldırılacağını düşünüyorum
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- İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı! Yüzde 65 oranında zamlanan takım elbise zirvede yer aldı
- Zelenski'nin 'Türkiye'ye kırgınım' sözleri sonrası Ukrayna'dan geri adım: Türkiye'nin çabalarını takdir ediyoruz
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- Eşini öldürüp oğlunu yaraladı, ifadesinde geri adım bile atmadı: Pişman değilim, bugün olmasa yarın olacaktı
- Hadise ve Mehmet Dinçerler'in nikah töreninin detayları belli oldu
- Eski eşi Özcan Deniz'in iddialarının ardından Feyza Aktan sessizliğini bozdu: Zalim anne sıfatından çok sıkıldım
- Ukrayna donanması, Türk yapımı SİHA'lar ile Rusya'ya ait iki tekneyi batırdı
- Eşi tarafından öldürülen kadın bayram günü defnedildi! Oğlunun vedası yürek yaktı
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