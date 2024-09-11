2 Mart yükseleni nedir? 2 Mart yükselen burcu

2 Mart yükseleni! 2 Mart'ta doğanların yükseleni doğum saatine göre değişiklik göstermektedir. 2 Mart burcu yükseleni, güneş burcundan farklı olabilir. Peki, 2 Mart yükseleni nedir? İşte, 2 Mart yükselen burcu hesaplama yöntemi...

2 MART YÜKSELENİ NEDİR?

2 Mart'ta doğanlar Balık burcudur. Balık burcu duygusal, sezgisel ve hayal gücü yüksek bir burçtur. Su elementine ait olan Balık, empati yeteneği gelişmiş ve başkalarının duygularını anlayabilen bir yapıya sahiptir. Genellikle sanatsal yönleri güçlüdür ve manevi dünyaya büyük önem verirler.

Yükselen burç, Balık'ın duyarlılığına ve hayal gücüne yeni bir boyut katar. 2 Mart'ta doğan birinin yükselen burcu doğum saatine göre değişir. Sabah saatlerinde doğanlar Yükselen Kova'ya sahip olabilirken, öğleden sonra doğanlar Yükselen Boğa olabilir.

Yükselen Kova, Balık burcunun duygusal derinliğini daha özgür ve yenilikçi bir tarzla dengeleyebilirken, Yükselen Boğa ise Balık'ın manevi yapısına daha ayakları yere basan bir duruş kazandırır.

2 MART YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA

Kişinin doğduğu yerin coğrafi koordinatları ve doğum tarihi ile saati önemlidir. Bu sayede gökyüzündeki yıldızların haritası oluşturulur. Bu haritadan yola çıkılarak ufuk çizgisinden yükselen burç bulunur ve hesaplama işlemi yapılır.