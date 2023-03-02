2 Mart deprem bekleniyor mu? 2 Mart İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş deprem olacak mı? Bugün deprem bekleniyor mu?

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri 3 gün öncesinden bildiği ortaya çıkan Frank Hoogerbeets'ten Türkiye için yeni bir tahminde bulundu. Peki, 2 Mart deprem bekleniyor mu? İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş deprem bekleniyor mu? Bugün deprem bekleniyor mu?

Kahramanmaraş merkezli depremleri 3 gün önceden bilen "Deprem Kahini" lakaplı Frank Hoogerbeets, Türkiye için yeni bir paylaşım yaptı. Bu kez İç Anadolu Bölgesi için uyarıda bulunan Hoogerbeets, bu zamana kadarkilerden daha güçlü bir artçı sarsıntı yaşanabileceğini söyledi. Merak edilenler arasında ise 2 Mart deprem bekleniyor mu? İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş deprem bekleniyor mu? Bugün deprem bekleniyor mu? soruları yer aldı.

2 MART DEPREM BEKLENİYOR MU?

"Deprem kahini" lakaplı ünlü deprem uzmanı Hoogerbeets'in şirketi Solar System Geometry Survey (SSGEOS) sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda bu sefer İç Anadolu Bölgesi için uyardı. Paylaşımda, 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası önümüzdeki günlerde İç Anadolu'da daha güçlü bir artçı sarsıntı meydana gelebileceği belirtildi.

Öte yandan Hoogerbeets, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada mart ayının ilk haftasına dikkat çekerek yeni bir deprem olabileceğini iddia etmişti. Söz konusu dönemde, Dünya, Merkür ve Satürn gezegenlerinin yakınlaşacağını söyleyen Hoogerbeets, bunun büyük depremlere neden olabileceğini savunarak, "Mart ayının ilk haftası çok kritik. 2'sinde kritik gezegen geometrisinin yakınsamasını görüyoruz. Bu çok önemli olacak. Ayın 2'sinde 9 saat içerisinde Dünya'yı da içeren bir gezegensel kavuşum olacak. Bu Dünya, Merkür ve Satürn olacak. Bu kritik olacak. Mart ayının bu ilk haftasında büyüklüğü 6'nın çok üzerinde olan birden fazla sismik olay olabilir. Bilmenin bir yolu yok. Yine 7'nin çok üzerinde, 8'in çok üzerinde bir sismik olay olabilir." demişti.