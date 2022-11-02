2 Kasım günü öğretmenlerin grev yapacağı haberinin ardından öğrenciler ve veliler 2 Kasım okul var mı? sorusunun yanıtını araştırdı. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptal edilmesi için öğretmenlerin grev yapacak olması öğrencilerin aklına 2 Kasım okullar tatil mi? sorusunu getirdi. Peki, 2 Kasım okullar tatil mi? 2 Kasım okul var mı? 2 Kasım'da ne oldu?

2 Kasım okul var mı? sorusu araştırılıyor.Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavına az zaman kala öğretmenler, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptal edilmesi için grev yapacak. Milyonlarca öğrenci ve veli ise 2 Kasım okullar tatil mi? sorusunu arama motorlarında arattı. Peki, 2 Kasım okullar tatil mi? 2 Kasım okul var mı? 2 Kasım'da ne oldu?

2 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavına az zaman kala öğretmenler, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptal edilmesi için grev yapacak. Bu nedenle öğretmenler derse girmeyecek. Henüz konu ile ilgili net bir resmi açıklama gelmedi fakat dersler devam edeceği söyleniyor.