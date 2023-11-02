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2 Kasım 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

2 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 2 Kasım 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 2 Kasım 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…