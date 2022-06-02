2 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! 2 Haziran Perşembe Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, bugün kim kaç puan aldı? - Haberler

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 2 Haziran Perşembe Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GEÇEN HAFTANIN KAZANANI KİM OLMUŞTU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de geçtiğimiz hafta kazanan isim Furkan Bey olmuştu. Bu haftanın kazananı Cuma günü belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 2 HAZİRAN BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (2 Haziran Perşembe) Tuğçe Hanım yarışıyor. Bugün yarışmacılar Tuğçe Hanım'ın evine konuk olacak. Tuğçe Hanım hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Melike Hanım

2. gün yarışmacısı : Recep Bey

3. gün yarışmacısı : Yurdagül Hanım

4. gün yarışmacısı : Tuğçe Hanım

5. gün yarışmacısı : Ahmet Bey

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

2 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz puanları:

Melike Hanım'ın Tuğçe Hanım'a puanı : 7 puan

7 puan Recep Bey'in Tuğçe Hanım'a puanı : 5 puan

5 puan Yurdagül Hanım'ın Tuğçe Hanım'a puanı : 7 puan

7 puan Ahmet Bey'in Tuğçe Hanım'a puanı : 6 puan

Tuğçe Hanım'ın yarışmacılardan aldığı toplam puan : 25 puan

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