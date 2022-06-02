2 Haziran Survivor ödül oyununu kim kazandı, ödül ne, hangi takım kazandı? 2 Haziran Perşembe ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Ödül ne oldu? - Haberler

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün ödül oyunu oynanıyor, bugün dokunulmazlık oyunu yok. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? 2 Haziran Perşembe ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Survivor ödül oyunu yemeği ne oldu? Yemek ödülünü kim kazandı? Survivor ödül oyunu kazananı hangi takım? 2 Haziran Perşembe ödül yemeği nedir?

2 HAZİRAN SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? KAÇ KAÇ BİTTİ?

Survivor ödül oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Ödül oyunu karışık oynanıyor. Ödül oyununu 8 olan takım kazanacak.

Gönüllüler 2-1 önde.

Şimdi ödül oyununda 2-2 eşitlik var.

Ünlüler 3-2 önde.

Gönüllüler 4-3 önde olan taraf.

Gönüllüler ödül oyununda 5-4 önde.

İlk turu Gönüllüler kazandı. Oyunda 2. tura geçildi.

Ünlüler 2-0 önde.

ÖDÜLÜ KAZANAN TAKIM : -

Ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklandığında yazımıza ekleyeceğiz.

SURVİVOR 2 HAZİRAN 2022 ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Survivor 2 Haziran ödülü -

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