2 Haziran hangi burç? 2 Haziran günü doğanların burcu nedir? 2 Haziran hangi burç kadını ve erkeği?
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Kişinin doğduğu tarih hayatını nasıl yaşayacağı ne gibi kişilik özellikleri olacağını belirlemektedir. Doğduğu tarihteki burcu ve burcu yaşamını yönlendirmede bir etkendir. Bu nedenle doğum tarihine göre hangi burç olduğunu merak etmekte vatandaşlar. Peki 2 Haziran hangi burç? 2 Haziran günü doğanların burcu nedir?
Doğduğumuz günde gökyüzündeki yıldızların şekli ve yerleşimi hayatımızı etkilemektedir. Astrolojide (gökbiliminde) toplamda 12 burç vardır. Burçlar birer aylık bölümlere ayrılmıştır ve bu yüzden her günün burcu farklıdır. 2 Haziran günü doğanlar hangi burç olduğunu merak etmekte. Peki, 2 Haziran hangi burca denk gelmekte? 2 Haziran doğumluların burcu nedir?
Bir yılda toplamda 12 tane burç vardır. Bunlar; Koç, Yengeç, Boğa, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.
Burçlar ve Günleri:
Oğlak burcu : 22 Aralık - 20 Ocak
Kova burcu : 21 Ocak - 19 Şubat
Balık burcu : 20 Şubat - 20 Mart
Koç burcu : 21 Mart - 20 Nisan
Boğa burcu : 21 Nisan - 20 Mayıs
İkizler burcu : 21 Mayıs - 21 Haziran
Yengeç burcu : 22 Haziran - 22 Temmuz
Aslan burcu : 23 Temmuz - 22 Ağustos
Başak burcu : 23 Ağustos - 23 Eylül
Terazi burcu : 23 Eylül - 23 Ekim
Akrep burcu : 23 Ekim - 22 Kasım
Yay burcu : 22 Kasım - 21 Aralık
21 Haziranın burcu İkizlerdir. 2 Haziran günü doğanların burcu İkizler burcudur. 21 Mayıs - 21 Haziran tarihleri arasında doğanların burcu İkizler burcudur. Bu bakımdan 2 Haziran günü doğum günü olanların burcu da İkizler olmaktadır.
2 Haziran günü burcu : İkizler
21 Mayıs - 21 Haziran tarihleri arasında doğanların burcu İkizler burcudur. Buna göre aşağıdaki günlerde doğanlar İkizler burcudur:
21 Mayıs günü burcu : İkizler
22 Mayıs günü burcu : İkizler
23 Mayıs günü burcu : İkizler
24 Mayıs günü burcu : İkizler
25 Mayıs günü burcu : İkizler
26 Mayıs günü burcu : İkizler
27 Mayıs günü burcu : İkizler
28 Mayıs günü burcu : İkizler
29 Mayıs günü burcu : İkizler
30 Mayıs günü burcu : İkizler
31 Mayıs günü burcu : İkizler
1 Haziran günü burcu : İkizler
2 Haziran günü burcu : İkizler
3 Haziran günü burcu : İkizler
4 Haziran günü burcu : İkizler
5 Haziran günü burcu : İkizler
6 Haziran günü burcu : İkizler
7 Haziran günü burcu : İkizler
8 Haziran günü burcu : İkizler
9 Haziran günü burcu : İkizler
10 Haziran günü burcu : İkizler
11 Haziran günü burcu : İkizler
12 Haziran günü burcu : İkizler
13 Haziran günü burcu : İkizler
14 Haziran günü burcu : İkizler
15 Haziran günü burcu : İkizler
16 Haziran günü burcu : İkizler
17 Haziran günü burcu : İkizler
18 Haziran günü burcu : İkizler
19 Haziran günü burcu : İkizler
20 Haziran günü burcu : İkizler
21 Haziran günü burcu : İkizler
Marcus Manilius'un astrolojinin esaslarını kaleme aldığı beş ciltlik Astronomica adlı eserde İkizler burcunun özellikleri şu şekilde yer almaktadır:
''İkizler burcuna mensup olanlar hiçbir zaman karşılarındaki insanlardan fazla zahmet gerektiren ağır isteklerde bulunmazlar. Birlikteliğe önem verir, huzurlu bir hayat isterler. En önemli meziyetleri çalışmayı bir zevke dönüştürebilmeleridir. Davulların gürültüsü içinde devam eden savaşlarına acısı ve ihtiyarlığın kasvetinden uzak dururlar. Hür, rahat ve aşkın kollarında geçirdikleri hayatları hiç solmayan bir gençlik timsali gibidir. Onlar aynı zamanda yıldızlara giden yolların kâşifleridir. Sayılara dayalı ölçümlemelerle göklerin haritasını bize sunarlar. Ve yıldızların döngüsünü en iyi onlar bilirler. Doğa bile onların her alanda kendisine hizmete hazır olduğunu bildiğinden dehalarına hayrandır.''