2 Haziran Cuma Hutbesi yayınlandı! 2 Haziran Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 2 Haziran Cuma Hutbesi!

Diyanet İşleri Başkanlığı 2 Haziran Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı! Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. 2 Haziran Cuma Hutbesi yayınlandı! İşte, 2 Haziran Cuma Hutbesi tam metni!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 2 Haziran Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor. 2 Haziran Cuma Hutbesi yayınlandı! 2 Haziran Cuma Hutbesi tam metni!

2 Haziran CUMA HUTBESİ YAYINLANDI