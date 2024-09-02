2 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
Bugün televizyonda hangi programlar var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanallarının yayın akışı listesini merak edenler için 2 Eylül tarihli TV yayın akışı bilgileri paylaşıldı. İzleyiciler, favori programlarını kaçırmamak için yayın akışını takip edebilirler.
Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 2 Eylül itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 2 Eylül 2024 tarihli yayın akışında neler var?
2 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:30 ATV'de Hafta Sonu
- 10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet
- 11:30 Dizi TV
- 12:20 İkiz Patiler/Yabancı Sinema
- 14:00 Alan
- 17:00 Rampage: Büyük Yıkım/Yabancı Sinema
- 19:00 atv Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
- 00:20 Safir
- 03:10 Tatar Ramazan
- 05:10 Bir Küçük Gün Işığı
KANAL D TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Yabancı Damat
- 09:45 Magazin D Pazar
- 13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
- 14:00 Turnike
- 16:15 Password
- 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20:00 Jumanji: Yeni Seviye
- 22:30 Ejder Yürek 2: Yeni Bir Başlangıç
- 00:30 Ejder Yürek 2: Yeni Bir Başlangıç
- 02:00 Güneşi Beklerken
- 04:30 5N1K
- 05:00 Kalbim Ege'de Kaldı
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 08.30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU
- 10.00 AŞK MANTIK İNTIKAM
- 13.00 YASAK ELMA
- 16.15 HUDUTSUZ SEVDA
- 19.00 NOW ANA HABER HAFTA SONU
- 20.00 İLLEGAL HAYATLAR
- 22.00 KIRLI SEPETI
- 00.45 İLLEGAL HAYATLAR
- 02.45 YASAK ELMA
- 05.30 FATIH ÜREK ILE GELIN GÖRÜMCE
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Yeni Gelin
- 08:00 Aşkın Zaferi
- 10:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 İnatçı
- 15:00 Çiçek Abbas
- 17:00 Allah Allah
- 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Üç Kağıtçı
- 21:45 İkinci Şans
- 23:45 Üç Kağıtçı
- 01:30 Allah Allah
- 03:00 İkinci Şans
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 İki Aile
- 09:00 Sefirin Kızı
- 12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
- 14:15 Aramızda Kalsın
- 16:30 Kiralık Aşk
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 23:00 Yalı Çapkını
- 01:50 Dürüye'nin Güğümleri
- 03:50 Türk Müziği
- 04:50 Kiralık Aşk
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05.58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 06.00 Şehirden Uzakta
- 07.00 Yedi Numara
- 07.55 Yeditepe İstanbul
- 08.50 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 11.45 Enine Boyuna
- 13.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
- 14.00 Seksenler
- 15.45 Kod Adı Kırlangıç
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Yabancı Sinema "Zor Ölüm"
- 22.30 Yabancı Sinema "Yıldızlararası"
- 01.20 Yabancı Sinema "Zor Ölüm"
- 03.20 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 05.35 Yedi Numara
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:00 Dizi
- 07:00 Yabancı Sinema / Affedilmeyen
- 09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
- 10:00 MasterChef Türkiye
- 13:15 Gazete Magazin Yaz / Yeni Bölüm
- 16:45 Parola Parola / Yeni Bölüm
- 20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
- 00:15 Parola Parola
- 02:45 Gazete Magazin Yaz
- 05:00 Gençlik Rüzgarı