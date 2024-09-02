Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 2 Eylül itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 2 Eylül 2024 tarihli yayın akışında neler var?

2 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:20 İkiz Patiler/Yabancı Sinema

14:00 Alan

17:00 Rampage: Büyük Yıkım/Yabancı Sinema

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Safir

03:10 Tatar Ramazan

05:10 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:45 Magazin D Pazar

D Pazar 13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

14:00 Turnike

16:15 Password

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20:00 Jumanji: Yeni Seviye

22:30 Ejder Yürek 2: Yeni Bir Başlangıç

00:30 Ejder Yürek 2: Yeni Bir Başlangıç

02:00 Güneşi Beklerken

04:30 5N1K

05:00 Kalbim Ege'de Kaldı

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU

10.00 AŞK MANTIK İNTIKAM

13.00 YASAK ELMA

16.15 HUDUTSUZ SEVDA

19.00 NOW ANA HABER HAFTA SONU

20.00 İLLEGAL HAYATLAR

22.00 KIRLI SEPETI

00.45 İLLEGAL HAYATLAR

02.45 YASAK ELMA

05.30 FATIH ÜREK ILE GELIN GÖRÜMCE

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Aşkın Zaferi

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 İnatçı

15:00 Çiçek Abbas

17:00 Allah Allah

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Üç Kağıtçı

21:45 İkinci Şans

23:45 Üç Kağıtçı

01:30 Allah Allah

03:00 İkinci Şans

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:00 Sefirin Kızı

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:15 Aramızda Kalsın

16:30 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:00 Yalı Çapkını

01:50 Dürüye'nin Güğümleri

03:50 Türk Müziği

04:50 Kiralık Aşk

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.00 Şehirden Uzakta

07.00 Yedi Numara

07.55 Yeditepe İstanbul

08.50 Alparslan: Büyük Selçuklu

11.45 Enine Boyuna

13.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

14.00 Seksenler

15.45 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Yabancı Sinema "Zor Ölüm"

22.30 Yabancı Sinema "Yıldızlararası"

01.20 Yabancı Sinema "Zor Ölüm"

03.20 Alparslan: Büyük Selçuklu

05.35 Yedi Numara

TV8 YAYIN AKIŞI