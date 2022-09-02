2 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 2 Eylül Cuma günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 2 Eylül'de İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 2 Eylül Cuma günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 02.09.2022 01:00 02:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI DOKUZ EYLÜL, ATIF BEY, FATİH MAHALLELERİ, İZ-SU P-5 POMPA İSTASYONU, BİLGİNOĞLU YAĞ SANAYİ, AFA ELEKTRONİK, İZMİR CİVATA, TOKULLAR, LÜTFÜ MALKOÇ, ÖZEL İDARE, AKİŞ TEKSTİL, BAYSAL KERESTE, MERİT PLASTİK, MENGERLER TİCARET, PAKPEN, ÖZEL ÇAĞDAŞ EĞİTİM, EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, ÇAĞLAYAN PLASTİK, FEYZULLAH ÇETMEN, HASAN ATASEVEN, TRUVA YIKAMA, DEKORTAŞ, SEVİLEN ŞARAPLARI, SİPAK SİLİNDİRİK, VOSMER, EGE TAVUKÇULUK VE CİVARLARI
- 02.09.2022 02:00 02:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI DOKUZ EYLÜL, ATIF BEY MAHALLELERİ BİR BÖLÜMÜ
- 02.09.2022 02:30 03:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI DOKUZ EYLÜL, ATIF BEY, GAZİ MAHALLELERİ BİR BÖLÜMÜ, MENGERLER, TÜRK TELEKOM, KUTBA MOBİLYA, MEKO DÖKÜM, MEF OKULLARI, KARAKAŞ, ÖZDEM TEKSTİL, ANALİZFEN EĞİTİM AKADEMİSİ, SMYRNA EĞİTİM HİZMETLERİ VE CİVARLARI
- 02.09.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DEREKÖY, EĞİLLER, ÇALTIKORU, PİREVELİLER, YORTANLI, HACILAR, ÇOBANLAR, TIRMANLAR VE CİVARLARI
- 02.09.2022 09:00 11:00 AOB ÇALIŞMASI ÇALDIRAN MAHALLESİ, 433, 433/5, 433/9, 433/13 SOKAK VE CİVARLARI
- 02.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CUMHURİYET MAHALLESİ, 6695, 6700/2, 6698 SOKAK VE CİVARI
- 02.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAHÇELİEVLER MAHALLESİ, 1851/10, 1851/9 SOKAK VE CİVARI
- 02.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DEMİRKÖPRÜ MAHALLESİ, 6169, 6169/1, 6173, 6172, 6171 SOKAK VE CİVARI
- 02.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ, LATİFE HANIM, RÜŞTÜ ŞARDAĞ SOKAK VE CİVARI
- 02.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SAHİLEVLERİ MAHALLESİ, MUSTAFA KEMAL BULVARI, MEZARLIK, TUĞCAN, BADEMLİK, KIZILIRMAK, DEFNE, YONCA, MUHTAR HÜSEYİN, HALK, CEM KARACA, ÇİÇEK, KALE, ENGİN, GÜLDESTE, ÖKMEN SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 02.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İNCİRALTI MAHALLESİ, MUSTAFA KEMAL BULVARI, GÜLDESTE SOKAKLAR VE CİVARI
- 02.09.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI GAZİKENT MAHALLESİ, HAVA TEKNİK OKULLARI, HAVA TEKNİK OKULLARI LOJMANLARI
- 02.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIBEL MAH. TR-5, ELIFLI SULAMA TR-6, FURUNLU MAHALLESI SULAMA TR-11, GAZILER MAHALLESI TR-1, DERNEKLI MAH MERSINLI MEVKII TRAFOSU, SÖĞÜTÖREN MAHALLESI TR-2 TRAFOLARI TAMAMINDA
- 02.09.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OVACIK MAHALLESI SERTUR SITESI
- 02.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞILDERE MAH. MERKEZ SOKAK VE CIVARI TR-6
- 02.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞILDERE MAH. SAPADERE SOKAK VE CIVARLARI TR-1
- 02.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMÖNÜ ATAKÖY MAHALLELERI TAMAMI
- 02.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAHALLESI
- 02.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BIRGI MAHALLESI BOZDAĞ ÖDEMIŞ YOLU ÜZERI
- 02.09.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞILDERE MAH. KABAKLI SOKAK VE CIVARLARI TR-4
- 02.09.2022 10:00 12:00 AOB ÇALIŞMASI HÜRRİYET MAHALLESİ, 491/1, 491, 477, HASAN SARLAYAN SOKAK VE CİVARLARI
- 02.09.2022 10:00 11:30 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE CUMALI MAHALLESİ VE CİVARLARI
- 02.09.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OVACIK MAHALLESI ÖZPAMIR SITESI
- 02.09.2022 11:00 13:00 AOB ÇALIŞMASI YEŞİLBAĞLAR MAHALLESİ, 647/53, 289/3, 647, 647/1 SOKAK VE CİVARLARI
- 02.09.2022 12:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 85. YIL CUMHURIYET MAH. SANAYI CAD. VE CIVARLARI
- 02.09.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OVACIK MAHALLESI SAĞLIKÇILAR SITESI (KISMEN)
- 02.09.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DALYAN MAHALLESI 4178, 4188, 4218, 4258 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
- 02.09.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DALYAN MAHALLESI TERBAY SITESI 4136, 4137 SOKAKLAR
- 02.09.2022 18:00 19:00 MANEVRA ERZENE MAHALLESİ, MTA, DOSTLAR SİTESİ, VEBAŞ, MAVA DELÜX VİLLALARI, MURTAZA ALP, TURKCELL BAZ İSTASYONU, TÜRK TELEKOM BAZ İSTASYONU, VODAFONE BAZ İSTASYONU, ERZENE MEZARLIĞI