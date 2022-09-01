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2 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı mı? 2 Eylül Cuma Hutbesi tam metni açıklandı mı?

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2 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı mı? 2 Eylül Cuma Hutbesi tam metni açıklandı mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2 Eylül Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı! Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. Peki, 2 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı mı? 2 Eylül Cuma Hutbesi tam metni açıklandı mı?

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 2 Eylül Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor. 2 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı mı? 2 Eylül Cuma Hutbesi tam metni açıklandı mı?

2 EYLÜL CUMA HUTBESİ

2 Eylül Cuma Hutbesi henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

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