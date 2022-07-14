2. ev neyi temsil eder? Astrolojide 2. ev neyi temsil eder merak edilen konular arasında yer alıyor. Doğum haritasına bakan veya baktıran astrolojiyle ilgilenen insanlar, doğum haritasında yer alan evlerden biri olan 2.ev konuları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Astrolojide 2. ev konuları hakkında konu başlıkları meraklıları için haberimizde derlenmiştir. Peki, 2. ev neyi temsil eder? Astrolojide 2. ev konuları! Astrolojide 2. ev nedir, neyi simgeler? İşte detaylar...

2. EV NEYİ TEMSİL EDER?

Astrolojide 2. evin neyi temsil ettiği ve 2. ev konuları doğum haritası yorumlarken edinilmesi gereken en temel astroloji bilgileri arasında yer almaktadır. Peki, 2.ev neyi temsil eder? İşte, astrolojide 2. ev konuları:

Astrolojide 2. ev;bireyin para kazanmak için kullanabileceği yeteneklerini ve maddi gücünü temsil eder. 2. ev, madde ve maddesel değerlerle ilgilidir. Nasıl para kazanabileceğimizi veya kazandığımızı, ticari ve mesleki yeteneklerimizi, nasıl geçim sağlayacağımızı, ekonomik problemlerimizi, maddiyata bakış açımızı konu alır. Sahip olunan arsa - mülk, gelirler, emlak konuları, maddi ve manevi tüm kaynaklar 2. ev konularıdır.

2. EV KONULARI

Değerlerimiz,

Taşınabilir varlıklar,

Paramız,

Sahip olduklarımız

2. evin sahibi Boğa Burcu'dur. Yönetici gezegeni ise; Venüs'tür.

BOĞA BURCU ÖZELLİKLERİ

Boğa burcunun yönetici gezegeni Venüs'tür. Boğa burcu; sabit, toprak elementinden, dişil bir burçtur.

Boğa burcu, devamlılığın, sağlamlığın burcudur. Arenada matadorların ilk işi, bir boğayı gösteriye hazırlamak için önce sinirlendirmeleri gerekir. Boğa kızacak ki atağa geçsin ve şov başlasın. İşte boğa insanı da buna benzer. Kolay kolay sinirlenmez fakat sinirlendiği zaman bir Koç burcu gibi esip geçen değil, toprağa bastığı zaman iz bırakan bir enerji ile sinirlenir. Bir boğa burcu kişini kızdırmanızı şiddetle tavsiye etmiyorum, bir boğa olarak!

Boğayı Venüs yönetir. Bu yüzden aslında öyle kavgayla, patırtıyla, gürültüyle işi olmaz. O elle tutulur somut güzellikler peşindedir. Dokunabildiği, hissedebildiği güzellikleri sever. Mesela tadı güzel yemekleri, ağızda hoş bir esans bırakan şarapları, yattığı zaman yumuşaklık hissettiği yatağı, dokunduğu zaman içini titreten bir teni. Boğa fiziksel temasta olmayı bu yüzden çok sever. Dokunuyorum, güzel şeyler hissediyorum o zaman benim olmalı der.

İlkbahar zamanında doğada gördüğünüz güzel çiçekler, meyve veren ağaçlar, ben buradayım diyen bitki örtüsü hep boğanın işi. Zaten boğa toprak grubu bir burç olduğundan dolayı doğa ile iç içedir. Fakat bu kadar güzellik, keyif verici tablolar, hayatın somut yanları bir araya toplanınca karşınıza ağır hareket eden, çok acelesi olmayan, anın keyfini çıkarak ve o anın uzun sürmesi için elinden geleni yapan bir görüntü çıkıyor karşımıza.

Koç o enerjisi ile tüketirdi. Koçun tüketici enerjisinin yanında Boğanın oldukça üretici bir enerjisi vardır. Bu üretkenliği topraktan mahsul çıkarmasından tutun, güzel sanatlara kadar uzanan kocaman bir yelpazededir.

Koç ne kadar risk almayı ve rekabet ortamını seviyorsa Boğa bir o kadar rekabet ortamından kaçar ve risk almaktan hoşlanmaz. Elindekilerin devamlılığını sağlamaya çalışır. Risk almak beraberinde kayıpları da getireceğinden dolayı pek ilgilenmez. Ve tutucudur, elindekilerin devamlılığını getirmeye çalışırken bir yandan da onları sahiplenir. Sahiplendiği için de kriz zamanlarında tutucu yanları açığa çıkar. Evini, işini, birlikte olduğu kişiyi, yastığını, arabasını, arkadaşını, evinde ki saksısını güzel ve kendi himayesinde olan her şeyi sahiplenebilir.

Güvenilirdir. Evet, belki de bir boğayı tanımlayacak en güzel söz budur. Çünkü kendisi güvenmek ister ve bu yüzden etrafına güvenilir bir görüntü çizer. Ee zaten başlattığı işi bitiren, devamlılık sağlayan, sahiplenen, koruyan, güzelliklerden sorumlu ve bunlardan keyif alan birine kim güvenmez ki? Hani boğa ben güvenilirim demese bile otomatik olarak onun güvenilir olduğuna dair izlenimleri kendi veriyor zaten.

Fakat öyle esnek, yeniliklere açık, oradan oraya koşmasını beklememelisiniz. Zaman zaman takıntılı olabilir, hem toprak hem de sabit bir burç olduğundan ama Başak burcu gibi detaylarda boğulan bir takıntıdan bahsetmiyorum. Mesela hep aynı yerlerden alış veriş yapabilir, yıllarca aynı evde oturabilir, aynı kişilerle arkadaşlık yapabilir, aynı manavdan sebze alır, aynı kuaföre gider hatta gittiği restaurantta aynı yerde oturabilir. Çünkü aynılık onda güven duygusu oluşturur, değişiklik ise tekrardan alışması ve öğrenmesi gereken bir süreçtir.

Tabii bu saydığım özelliklerini aşırısına sahip olanlar da var. Kişinin doğum haritasından bunu rahatça görebiliriz. Nasıl bir boğa olduğunu veya boğa özelliklerini hayatımızın hangi alanlarında nasıl kullandığımızı.

Medical astrolojiye göre; Omuzların başlangıcına kadar enseyi temsil eder. Boyun, boğaz kısmı. Lenflerde görülen tüberküloz, boğaz ağrıları, yağ kistleri, gözlerden ya da burundan boğaza akan akıntılar, bademcik iltihabı, boğaz bölgesinde ki kabarıklıklar boğa burcunun bilumum rahatsızlıklarıdır.