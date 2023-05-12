(2. ETAP) 12 Mayıs Survivor ARABA ödüllü oyunun 2. turunu hangi takım kazandı, kaç kaç bitti? 12 Mayıs Cuma ödül oyunu ödülü nedir, araba markası ne?

Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ödül oyunu oynanacak. Survivor'da en son Barış elenmişti, bugün de eleme konseyi olacak. Bugün ise ödül oyunu oynanıyor. Peki, Survivor araba ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? 12 Mayıs Cuma araba ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Survivor 2023 ödül oyunu ödülü nedir? Survivor 2023 araba ödül oyununu hangi takım aldı? Ödül oyunu skoru kaç kaç? Gönüllüler mi Ünlüler mi kazandı? Kırmızı takım mı kazandı Mavi takım mı kazandı? İşte detaylar...

Survivor 2023 Araba ödüllü oyunun 2. etabı detayları haberimizde... Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Bugün ödül oyunu oynanıyor, bugün dokunulmazlık oyunu yok. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? 12 Mayıs Cuma ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Survivor ödül oyunu yemeği ne oldu? Yemek ödülünü kim kazandı? Survivor ödül oyunu kazananı hangi takım? 12 Mayıs Cuma ödül yemeği nedir? (2. ETAP) 12 Mayıs Survivor ARABA ödüllü oyunu hangi takım kazandı, kaç kaç bitti? 12 Mayıs Cuma ödül oyunu ödülü nedir, arabaları kim kazandı? Survivor araba ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, kaç kaç bitti? 12 Mayıs Cuma 2023 ödül oyunu ödülü nedir, arabaları kim kazandı? Survivor bugünkü ödül oyununu hangi takım kazandı? Kırmızı mı Mavi mi? Survivor anlık gelişmeler sizlerle...

SURVİVOR 12 MAYIS ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Bugün takım başına 5 araba ödül verilecek. Kazanan takımdan her bir yarışmacı 1 araba kazanacak. Bunun yanı sıra kazanan takım restorana gidecek ve yemek yiyecek.

SURVİVOR ARABA ÖDÜLÜ MARKASI NE?

Survivor 2023 araba ödüllü oyunda arabaların markası ve modeli Suzuki Vitara hibrit model olduğu tahmin edilmektedir.

12 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? KAÇ KAÇ BİTTİ?

Survivor ödül oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Ödül oyunu 10'da bitecek. 2 tur üzerinden oynanacak.

Kırmızı takım 3-1 önde.

İlk turda Kırmızı takım 4-1 öne geçti.

2. ETABIN İLK TURUNDA KAZANAN TAKIM : -

2. ETABIN İKİNCİ TURUNDA KAZANAN TAKIM : -

ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN TAKIM : -

DÜNKÜ OYUNU KAZANAN TAKIM : İlk etabı Kırmızı takım kazanmıştı.

Araba oyununun ilk etabını Kırmızı takım kazanmıştı. Bugünkü etabı da Kırmızı takım kazanırsa arabaların sahibi olacak.

SURVİVOR 12 MAYIS 2023 ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Bugünkü oyunu kazanan takım 5 araba kazanacak. Bunun yanı sıra kazanan takım otelde kalacak ve restoranda yemek yiyecek. Oyunun ilk aşamasını 2-0 lık skorla Kırmızı takım kazandı. Ödül oyununun 2. aşaması bugün oynanıyor.