2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Zonguldak hava durumu merak ediliyor. Valilikten yapılan açıklamada, 1 Ekim Salı günü okullar sağanak yağış nedeniyle tatil edilmişti. Öğrenciler ve öğretmenler, 2 Ekim Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Peki, Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ZONGULDAK HAVA DURUMU

Zonguldak'ta 2 Ekim Salı gününün parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

2 EKİM ÇARŞAMBA ZONGULDAK'TA HAVA NASIL OLACAK?

Valilikten yapılan son açıklamalara göre, 1 Ekim Salı günü şiddetli sağanak yağış nedeniyle okullar tatil edilmişti. Bu durum, öğrenciler ve öğretmenler arasında 2 Ekim Çarşamba günü okulların tekrar açılıp açılmayacağı konusunda merak uyandırdı.