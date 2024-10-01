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2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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2 Ekim tarihli Zonguldak hava durumu ve önümüzdeki 5 gün için hava durumu tahminleri açıklandı. Zonguldak'ta hava durumu, son günlerde etkili olan kuvvetli yağışlarla birlikte vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Zonguldak hava durumu merak ediliyor. Valilikten yapılan açıklamada, 1 Ekim Salı günü okullar sağanak yağış nedeniyle tatil edilmişti. Öğrenciler ve öğretmenler, 2 Ekim Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Peki, Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ZONGULDAK HAVA DURUMU

Zonguldak'ta 2 Ekim Salı gününün parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

2 EKİM ÇARŞAMBA ZONGULDAK'TA HAVA NASIL OLACAK?

Valilikten yapılan son açıklamalara göre, 1 Ekim Salı günü şiddetli sağanak yağış nedeniyle okullar tatil edilmişti. Bu durum, öğrenciler ve öğretmenler arasında 2 Ekim Çarşamba günü okulların tekrar açılıp açılmayacağı konusunda merak uyandırdı.

2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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