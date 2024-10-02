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2 Ekim Konya hava durumu | Konya'da hava nasıl olacak? Konya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

2 Ekim Konya hava durumu | Konya'da hava nasıl olacak? Konya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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Konya'nın 2 Ekim tarihli hava durumu ve 5 günlük hava durumu tahmini açıklandı. Konya'da hava nasıl olacak? Konya halkı için günlük ve 5 günlük hava durumu tahminleri güncellendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu verilerini açıkladı. 2 Ekim Çarşamba günü Akdeniz Bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, ilk saatlerde Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, Konya'da hava nasıl olacak? Konya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

KONYA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, 2 Ekim Çarşamba günü Konya'da hava parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu olacak. Konya günlük hava durumu şu şekilde;

2 Ekim Konya hava durumu | Konya'da hava nasıl olacak? Konya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

KONYA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Konya'da yaşayanlar ve şehri ziyaret edecek olanlar, hava durumunu dikkatle takip etmelidirler. Yağışların planları etkileme olasılığı nedeniyle, dışarıda vakit geçirecekler için şemsiyelerini yanlarında bulundurmaları önerilir.

KONYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Yağışların bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Konya'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde;

2 Ekim Konya hava durumu | Konya'da hava nasıl olacak? Konya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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