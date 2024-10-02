2 Ekim Konya hava durumu | Konya'da hava nasıl olacak? Konya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu verilerini açıkladı. 2 Ekim Çarşamba günü Akdeniz Bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, ilk saatlerde Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, Konya'da hava nasıl olacak? Konya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

KONYA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, 2 Ekim Çarşamba günü Konya'da hava parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu olacak. Konya günlük hava durumu şu şekilde;