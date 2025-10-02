İstanbul, 2 Ekim 2025 tarihinde sabah saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. Tekirdağ merkezli olarak kaydedilen bu deprem, Marmara bölgesinde birçok noktada hissedildi. Peki, 2 Ekim İstanbul'da deprem kaç saniye sürdü? İstanbul'da deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu? İşte detaylar...

2 EKİM İSTANBUL'DA DEPREM KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

Deprem sırasında vatandaşlar yaşadıkları kısa süreli sarsıntıyı dile getirirken farklı süreler ifade ettiler. Çoğunluk gözlemine göre deprem yaklaşık 2 saniye sürdü; bazı bölgelerde ise 5 saniyeye kadar devam ettiği bildirildi.

Uzmanlar, depremin süresinin kısa olmasının yapısal hasar riskini sınırladığını, ancak psikolojik etkilerin daha uzun sürebileceğini belirtiyor. Bu tür kısa süreli depremler, özellikle yüksek katlı binalarda hissedilirliği artırıyor ve halkta endişeye sebep oluyor.

İSTANBUL'DA DEPREM NEREDE OLDU?

2 Ekim'deki deprem, Tekirdağ merkezli olarak kaydedildi ve özellikle İstanbul'un Avrupa yakasında birçok ilçede hissedildi. Uzmanlar, deprem odak noktasının Marmara Denizi'ne yakın bir bölgede olduğunu ve sarsıntının İstanbul'un kuzey ve batı bölgelerinde daha belirgin olduğunu ifade ediyor.

Özellikle Büyükçekmece, Avcılar, Bakırköy ve Silivri gibi ilçelerde vatandaşlar kısa süreli ama belirgin sallantılar yaşadı. Marmara Bölgesi'nde yaşanan bu tür depremler, İstanbul'un fay hatları üzerindeki konumu nedeniyle önemli riskler barındırıyor.

İSTANBUL'DA DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

Resmi verilere göre 2 Ekim İstanbul depremi, 5 büyüklüğünde kaydedildi. Deprem, Richter ölçeğine göre orta şiddette bir deprem olarak sınıflandırılıyor.

Deprem uzmanları, bu büyüklükteki depremlerin özellikle eski yapı stokuna sahip bölgelerde hissedildiğini ve bazı binalarda küçük hasarlara yol açabileceğini belirtiyor. Ancak İstanbul'da modern yapıların çoğu deprem yönetmeliklerine uygun inşa edildiği için ciddi bir hasar raporu henüz gelmedi