Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Artvin, Kocaeli, Rize, Zonguldak, Düzce, Giresun, Ordu, Sakarya, Trabzon ve Bartın'da kuvvetli sağanak yağış beklendiği duyurularak sarı kodlu uyarı yapıldı. Samsun için ise turuncu kodlu uyarı geçildi. Peki, 2 Ekim bugün okullar tatil mi? Bugün yağmurdan dolayı okullar tatil edildi mi? Üniversite, ortaokul, ilkokul okul var mı?

Bugün (2 Ekim) okullar tatil mi? Bugün yağmurdan dolayı okullar tatil edildi mi? Üniversite, ortaokul, ilkokul okul var mı?

Bugün (2 Ekim) okullar tatil mi? merak edildi. Artvin, Rize, Samsun, Giresun, Ordu ve Trabzon'da yağışlarla birlikte fırtınanın da etkili olacağı açıklandı. Rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in batı ve kuzeybatısında, öğle saatlerinden itibaren de genelinde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Arama motorlarında ise 2 Ekim bugün okullar tatil mi? Bugün yağmurdan dolayı okullar tatil edildi mi? Üniversite, ortaokul, ilkokul okul var mı? soruları aratıldı.

2 EKİM BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi. Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şehir merkezinde ve ilçelerinde devam eden çok kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamaların olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. Bu nedenle 2 Ekim Pazartesi günü anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Diğer şehirlerimizden herhangi bir valilik açıklaması gelmedi.

DOĞU KARADENİZ'DE FIRTINA BEKLENİYOR

Öte yandan Artvin, Rize, Samsun, Giresun, Ordu ve Trabzon'da yağışlarla birlikte fırtınanın da etkili olacağı açıklandı. Rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in batı ve kuzeybatısında, öğle saatlerinden itibaren de genelinde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

SEL VE SU BASKINI UYARISI YAPILDI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, sarı kodlu uyarının yapıldığı 11 ilde yaşayan vatandaşlardan sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi.

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