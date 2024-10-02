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2 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

2 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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Ankara'da 2 Ekim tarihli hava durumu ve önümüzdeki 5 günün hava durumu tahminleri açıklandı. Başkentte hava nasıl olacak, hangi günler yağış bekleniyor? İşte detaylar...

2 Ekim tarihli Ankara hava durumu raporu ve önümüzdeki 5 gün için yapılan tahminler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Başkent Ankara'da yaşayanlar, günlük planlarını yaparken hava durumu bilgilerine dikkat etmek isteyebilirler. Özellikle hafta sonu planları yapanlar ve açık hava etkinlikleri düşünenler, önümüzdeki günlerde hava koşullarının nasıl olacağını merak ediyor. Peki, Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da önümüzdeki günlerde havanın az bulutlu ve açık başlaması, zamanla parçalı bulutlu bir hale gelmesi ve özellikle yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla geçmesi bekleniyor. İşte, 2 Ekim Çarşamba günü hava durumu tahmini;

2 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Ankara'da 2 Ekim Çarşamba günü havanın parçalı yer yer çok bulutlu olması tahmin ediliyor. Ankara 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde;

2 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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