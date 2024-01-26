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2. dönem okullar ne zaman açılıyor 2024? 2. dönem okullar hangi tarihte, ayın kaçında açılacak?

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Milyonlarca öğrencinin ders başı yapacağı tarih merak ediliyor ve 2. dönem okullar ne zaman açılıyor 2024? Sorusu bu nedenle internet üzerinde araştırılıyor. Peki, 2. dönem okullar ne zaman açılıyor 2024? 2. dönem okullar hangi tarihte, ayın kaçında açılacak?

2. dönem okullar ne zaman açılıyor 2024? Sorusu, okullar hangi tarihte, ayın kaçında açılacak? Sorusunu merak etmekte olan öğrenciler ve veliler tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. MEB 2023-2024 okulların açılma tarihi konu hakkında en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, 2. dönem okullar ne zaman açılıyor 2024? 2. dönem okullar hangi tarihte, ayın kaçında açılacak?

2. DÖNEM OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR 2024?

Öğrenciler, 22 Ocak ile 2 Şubat tarihleri arasında yarıyıl tatiline girecek ve 5 Şubat'ta yeniden derslere başlayacaklar. Buna göre 2. dönem okullar 5 Şubat'ta açılacaktır. MEB'in takviminde yer alan bilgilere göre 2. dönem okullar 5 Şubat'ta başlayacak.

2. dönem okullar ne zaman açılıyor 2024? 2. dönem okullar hangi tarihte, ayın kaçında açılacak?

15 TATİL 1 AY MI OLACAK?

15 Tatil, karnelerin 19 Ocak Cuma günü dağıtılmasıyla başlayacak. Öğrenciler, 22 Ocak ile 2 Şubat tarihleri arasında yarıyıl tatiline girecek ve 5 Şubat'ta yeniden derslere başlayacaklar. Henüz sosyal medya üzerinde yer almakta olan 15 tatil 1 aya uzatılacak iddialarına ilişkin bir Milli Eğitim Bakanlığı açıklaması bulunmamaktadır. Bu nedenle bu iddiaların asılsız olduğu ve 15 tatil yani sömestr tatilinin 15 gün şeklinde uygulanacağı bilinmektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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