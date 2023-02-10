2. dönem okula gitmek zorunlu mu ve hangi illerde okula devam zorunluluğu kaldırıldığı araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamalarda bulundu. Peki, 2. dönem okula gitmek zorunlu mu? Hangi illerde okula devam zorunluluğu kaldırıldı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 10 ili etkileyen depremin ardından okula devam zorunluluğu hakkında bilgi verdi. 2. dönem okula gitmek zorunlu mu ve hangi illerde okula devam zorunluluğu kaldırıldığı araştırılıyor. 2. dönem okula gitmek zorunlu mu ve hangi illerde okula devam zorunluluğu kaldırıldığı soruları gündeme geliyor. 2. dönem okula gitmek zorunlu mu? Hangi illerde okula devam zorunluluğu kaldırıldı? Detaylar haberimizdedir…

2. DÖNEM OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?

Depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim görmekte olan öğrenciler istediği illerdeki okullara nakillerini yaptırabilecek. Ayrıca deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönem devam şartı aranmayacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

HANGİ İLLERDE OKULA DEVAM ZORUNLULUĞU KALDIRILDI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim öğretime verilen aranın uzatıldığını belirtti. Özer, "Tüm Türkiye'deki gönüllü öğretmenlerimiz burada. Binlerce öğretmenimiz sahada. Dolayısıyla bu süreci aksatmamak için Tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak." dedi.