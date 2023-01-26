Okulların ara tatile başlamasının ardından 2. Dönem ne zaman başlayacak? Sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor ve takip ediliyor. 2. Dönemin ne zaman başlayacağı merak konusu haline geliyor. Peki, 2. Dönem ne zaman başlayacak? Ara tatil ne zaman, hangi tarihte bitecek?

2. Dönem ne zaman başlayacak? Sorusu, okulların ara tatile girmesi ile birlikte en çok merak edilmekte olan sorular arasında yer aldı. Birçok veli ve öğrenci 2. Dönem ne zaman başlayacak? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, 2. Dönem ne zaman başlayacak? Ara tatil ne zaman, hangi tarihte bitecek?

2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre okullarda bu yıl yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl hafta sonu tatilleri ile birlikte Okullarda ikinci dönem 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

YARIYIL TATİLİ 1 AY MI?

Yarıyıl tatili daha önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da 15 gün sürecektir. Yarıyıl tatilinin 1 aya yani 30 güne uzatılacağına dair ortaya atılan iddiaların gerçek dışıdır.

Bir sosyal medya hesabı "Sömestr tatili 1 ay oluyor! Öğrenciler tatile doyacak!" ifadelerini yazarak yarıyıl tatilinin on beş günden bir aya çıkarıldığı iddiasında bulundu. Paylaşımda bir internet haber sayfasının linkinin yer aldığı görülürken herhangi bir resmi belgeye ya da açıklamaya yer verilmediği tespit edildi.