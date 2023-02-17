2. dönem depremde okullar ne zaman açılacak 2023? Üniversiteler hangi tarihte açılıyor?
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2. dönem depremde okullar ne zaman açılacak 2023 ve üniversiteler hangi tarihte açılıyor merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üniversitelerin bahar dönemi boyunca uzaktan eğitimle devam edeceği açıklanmıştı. 2. dönem depremde okullar ne zaman açılacak 2023 ve üniversiteler hangi tarihte açılıyor gündeme geliyor. Peki, 2. dönem depremde okullar ne zaman açılacak 2023? Üniversiteler hangi tarihte açılıyor?
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üniversitelerin 2. dönem boyunca uzaktan eğitimle devam edeceği açıklanmıştı. 2. dönem depremde okullar ne zaman açılacak 2023 ve üniversiteler hangi tarihte açılıyor merak ediliyor.2. dönem depremde okullar ne zaman açılacak 2023 ve üniversiteler hangi tarihte açılıyor gündeme geliyor. 2. dönem depremde okullar ne zaman açılacak 2023? Üniversiteler hangi tarihte açılıyor? Detaylar haberimizdedir…
2. DÖNEM DEPREMDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2023?
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üniversitelerin bahar dönemi boyunca uzaktan eğitimle devam edeceği açıklanmıştı. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlayacağını belirtip, "Nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneği değerlendirilecek. Yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrenciler bu eğitimlerini yüz yüze sürdürecek." dedi.
ÜNİVERSİTELER HANGİ TARİHTE AÇILIYOR?
Bugün kameralar karşısına geçen YÖK Başkanı Erol Özvar, son gelişmeleri aktardı. Özvar, "11 ilde yapılan ön incelemeler neticesinde kampüslerimizin çoğunda yıkılan bina olmadığı görüldü. Bununla birlikte az sayıda ağır hasarlı binamız mevcut. Bu dönemde kampüslerimiz önemli rol almışlardır. Bahar dönemi 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabilir, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneği değerlendirilecek. Yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrenciler bu eğitimlerini yüz yüze sürdürecek. Uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek." dedi.
Özvar alınan diğer kararları şu şekilde duyurdu:
- Depremin etkilediği illerde bulunan bir kısım üniversitelerimiz ortak çalışmalar yapmak üzere bazı üniversiteler ile eşleştirildi. Sütçü İmam Üniversitesi- Gazi Üniversitesi gibi eşleşmeler yapıldı. Depremden etkilenen üniversitelere destekte bulunacaktır.
- Özel öğrencilik ile ilgili de kararlar aldık. Uygulama eğitime devam edecek öğrencilerde birinci dereceden yakınlarının bulunduğu illerde eğitim alabilecekler. Eğitim-öğretim ücreti alınmayacak. Öğrencilerimiz ciddi şekilde etkilendi.
- Kayıt dondurma konusunda kolaylık getirildi. Talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi.
- Vakıf yüksek öğretim kurumlarımızda birinci dereceden etkilenen öğrencilerin ücretlerinin güz döneminde alınması tavsiye ediliyor.
- 6 Şubat ve sonrasında final-bütünleme ili sınavlar ile tez sınavları belirlenecek ileri bir tarihe ertelenmiştir. Nisan ayı gibi gerekli düzenlemeler gözden geçirilecek. Yüz yüze eğitim seçeneği değerlendirilecek.