2. dönem depremde okullar ne zaman açılacak 2023 ve üniversiteler hangi tarihte açılıyor merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üniversitelerin bahar dönemi boyunca uzaktan eğitimle devam edeceği açıklanmıştı. 2. dönem depremde okullar ne zaman açılacak 2023 ve üniversiteler hangi tarihte açılıyor gündeme geliyor. Peki, 2. dönem depremde okullar ne zaman açılacak 2023? Üniversiteler hangi tarihte açılıyor?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üniversitelerin 2. dönem boyunca uzaktan eğitimle devam edeceği açıklanmıştı. 2. dönem depremde okullar ne zaman açılacak 2023 ve üniversiteler hangi tarihte açılıyor merak ediliyor.2. dönem depremde okullar ne zaman açılacak 2023 ve üniversiteler hangi tarihte açılıyor gündeme geliyor. 2. dönem depremde okullar ne zaman açılacak 2023? Üniversiteler hangi tarihte açılıyor? Detaylar haberimizdedir…

2. DÖNEM DEPREMDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2023?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üniversitelerin bahar dönemi boyunca uzaktan eğitimle devam edeceği açıklanmıştı. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlayacağını belirtip, "Nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneği değerlendirilecek. Yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrenciler bu eğitimlerini yüz yüze sürdürecek." dedi.

ÜNİVERSİTELER HANGİ TARİHTE AÇILIYOR?

Bugün kameralar karşısına geçen YÖK Başkanı Erol Özvar, son gelişmeleri aktardı. Özvar, "11 ilde yapılan ön incelemeler neticesinde kampüslerimizin çoğunda yıkılan bina olmadığı görüldü. Bununla birlikte az sayıda ağır hasarlı binamız mevcut. Bu dönemde kampüslerimiz önemli rol almışlardır. Bahar dönemi 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabilir, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneği değerlendirilecek. Yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrenciler bu eğitimlerini yüz yüze sürdürecek. Uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek." dedi.

Özvar alınan diğer kararları şu şekilde duyurdu: