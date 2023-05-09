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Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandı mı ve 2. dönem açık lise sınav sonuçları sorgulama ekranı konuları sıklıkla araştırılıyor. AÖL 2. dönem sınavları 30 Nisan'da tamamlanan ara sınavların ardından, sınav sonuçları açıklandı mı adaylar tarafından merak ediliyor. 2. dönem açık lise sınav sonuçları sorgulama ekranı! AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2022-3 dönemi yeni kayıt iş ve işlemleri başlamıştır. Kayıtlar 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.(Not: Banka hesapları ise 22 Haziran 2023 23.59 da kapanacaktır)

Örgün ortaöğretim kurumlarında, 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınıf atlatma işlemleri tamamlanmadığından ortaöğretimde e-okul sisteminde halen öğrencilik durumu aktif olan öğrenciler 2022/3 dönemi için Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıramayacaktır.

2. DÖNEM AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!