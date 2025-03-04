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2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman? MEB ortak sınav tarihleri 2025!

2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman? MEB ortak sınav tarihleri 2025!
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2024-2025 eğitim-öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları, öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. 2. dönem 1. yazılı sınavlar ne zaman yapılacak? sorusu gündemde. İşte, MEB ortak sınav tarihleri ve detayları!

Ortak sınav tarihleri 2025 yılında nasıl planlandı? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2. dönem 1. yazılı sınav tarihlerini açıkladı. Öğrenciler için önemli olan bu sınavların tarihleri ve detayları haberimizde yer alıyor. 2. dönem 1. yazılı sınavları hangi tarihlerde yapılacak? 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için MEB tarafından belirlenen ortak sınav tarihleri açıklandı. Öğrenciler ve veliler için önemli olan bu bilgileri sizler için derledik. Peki, 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman? İşte detaylar...

2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?

Geçen yıl 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.

2. dönem 1. sınavları 17-28 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak.

6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,

7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,

7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,

9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı.

2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman?

2024-2025 ORTAK SINAV TAKVİMİ

2024-2025 eğitim öğretim yılı sınav tarihleri

Bakanlık, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi:

1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024,

1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,

2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025,

2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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