2. derece kas hasarı nedir? 2. derece kas hasarı olan futbolcu ne zaman sahaya döner?
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Futbolcuların sıklıkla karşılaştığı sakatlıklar arasında kas hasarı ve zorlanması vardır. Merak edilenler arasında ise 2. derece kas hasarı olan futbolcu ne zaman sahaya döner? sorusu yer alıyor. Peki, 2. derece kas hasarı nedir? 2. derece kas hasarı olan futbolcu ne zaman sahaya döner? İşte detaylar...
Kas hasarı sakatlığı yaşayan futbolcuların ne zaman tekrar sahalara döneceği futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, 2. derece kas hasarı nedir? 2. derece kas hasarı olan futbolcu ne zaman sahaya döner? İşte merak edilenler...
2. DERECE KAS HASARI NEDİR?
2. Derece kas hasarı, lifler yarısının yırtılması anlamına gelir. Kas hasarı ağrı, şişlik yapar.2. Derecede kas hasarının iyileşme süresi kişiden kişiye değişmekle beraber 2-3 haftayı geçmemektedir.