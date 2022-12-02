2. derece kas hasarı nedir? 2. derece kas hasarı olan futbolcu ne zaman sahaya döner?

Futbolcuların sıklıkla karşılaştığı sakatlıklar arasında kas hasarı ve zorlanması vardır. Merak edilenler arasında ise 2. derece kas hasarı olan futbolcu ne zaman sahaya döner? sorusu yer alıyor. Peki, 2. derece kas hasarı nedir? 2. derece kas hasarı olan futbolcu ne zaman sahaya döner? İşte detaylar...