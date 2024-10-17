2 çocuğu öldürülen Mevzular Açık Mikrofon konuğu kadın kim, Cemile Keklik'in kocası yaşıyor mu?

Mevzular Açık Mikrofon'da konuşan 3 ay önce eşi tarafından 2 çocuğu öldürülenanne: "Ben sadece boşanmak istemiştim." dedi. Annenin sözleri duyanları derinden üzerken 2 çocuğu öldürülen Mevzular Açık Mikrofon konuğu kadın kim, kocası yaşıyor mu,merak edildi.

2 ÇOCUĞU ÖLDÜRÜLEN MEVZULAR AÇIK MİKROFON KONUĞU KADIN KİM?

İki çocuk annesi olduğunu belirten Cemile Keklik;

'Ben 6284'ü de bilmem. İstanbul Sözleşmesi'ni de bilmem. Ben iki çocuk annesiyim, hala anneyim. 100 gün önce benim çocuklarım babaları tarafından melek oldu', '100 gündür atamadığım çığlığı atmaya geldim buraya. Ben sadece boşanmak istemiştim' sözleriyle yürekleri dağladı.

2 Temmuzda yaşattığı acının öncesinde duruşma salonunda açık açık 'katliam yapacağım' dediği iddia edildi.

Olay esnasında yaşananları aktaran Keklik,

'Oğlum beni görüntülü aradı, asla aramaz, açtım. 'Anne babam' dedi… Yüzündeki korkuyu görüyordum. Sonra adam telefonu kendine çevirdi, elinde silah vardı. Kapatıp hemen polisi aradım. Oraya gittiğimde kızımın ayakkabıları sokaktaydı.'

Cemile Keklik'in ihbarı üzerine bölgeye birçok sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polislerin eve girmesi üzerine içeride iki çocuğun ve babanın cansız bedeni bulundu. 14 yaşındaki oğlu Yağız Keklik ve 11 yaşındaki kızı Doğa Keklik'i tabancayla vurup ardından aynı tabancayla kendini vurduğu öğrenildi.