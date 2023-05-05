2 Bin Yıllık Roma Köprüsü Turizme Kazandırılmalı

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Koçyiğit, Tuzla Çayı zaman içinde yatak değiştirince domates tarlaları arasında kalan 2 bin yıllık Tuzla (Satnioeis) Roma Köprüsü'nün turizme kazandırılmasını istedi. Doç. Dr. Koçyiğit, "Köprü ve çevresinde, çevre düzenlemeleri ya da kapsamlı kazı çalışmaları yapılabilirse, arkeoloji-doğa meraklısı birçok kişinin uğrak yerlerinden biri olabilir" dedi.

Ayvacık ilçesi Tuzla köyü yakınlardaki yaklaşık 2 bin yıllık Tuzla Roma Köprüsü'nün kalıntıları, Tuzla Çayı'nın zaman içinde yatak değiştirmesiyle, domates tarlaları arasında kaldı. Alexandreia Troas Antik Kenti ile Smintheion kutsal alanı arasındaki Kutsal Yol'un bir parçası olan 150 metre uzunluğundaki Tuzla Roma Köprüsü'nün toprak altında kalan kısımları gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor.

Roma Köprüsü'nün Troas bölgesinde bulunmasının çok kıymetli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Koçyiğit, "Eğer bu köprü ve çevresinde birtakım çevre düzenlemeleri ya da kapsamlı kazı çalışmaları yapılabilirse, burası insanların ziyaret rahatlıkla ziyaret edebilecekleri ve arkeoloji- doğa meraklısı birçok kişinin uğrak yerlerinden biri olabilir. Sadece arkeoloji ya da doğa meraklıları değil, yöreye gelen birçok turistin ziyaret rotası üzerinde olabilir. Katma değer olarak düşünürsek eğer, hem önemli bir kültür varlığımızı korumuş, kurtarmış olur hem de bu yapıyı turizme kazandırarak geniş kitlelerce tanınmasını sağlayabiliriz" diye konuştu.