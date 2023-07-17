2 bin 260 rakımda Uğur böceklerinin görsel şöleni başladı

Kahramanmaraş'ta 2 bin 260 metre yüksekliğindeki Çimen Dağı'nın Uludaz Tepesi'nde, yaz mevsiminin gelmesiyle koloniler halindeki uğur böcekleri kırmızı renkleriyle görsel şölen sunuyor,

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 2 bin 260 metre yüksekliğindeki Çimen Dağı'nın Uludaz Tepesi'nde, yaz mevsiminin gelmesiyle koloniler halindeki uğur böcekleri kırmızı renkleriyle görsel şölen sunuyor gelen ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kahramanmaraş'ın simgesi haline gelen ve halk arasında 'gelin böceği', 'yedi benekli' veya 'uç uç uğur böceği' olarak adlandırılan uğur böcekleri, Uludaz zirvesini adeta kırmızıya boyadı. Bölgede yapılan araştırmalarda metrekare başına 500 ila 10 bin uğur böceği tespit edildi. Çimen Dağı-Uludaz Tepesi'nin yaklaşık 10 hektarı, uğur böcekleriyle kaplı olduğu belirtildi. Yapılan araştırmalara göre bölgede yaklaşık 50 milyon uğur böceğinin yaşadığı belirtildi.

Uğur böcekleri, zararlı canlıları yiyor, ürünü koruyor

Bölgede ergenleşen uğur böceklerinin, Haziran'da çevreye dağılarak buğday, pamuk, mısır gibi bitkilere zarar veren yaprak biti denilen küçük canlıları yiyerek ekolojik dengeye katkı sunduğu ifade edildi. Biyolojik mücadelede etkin rol oynadığı için zirai ilaç kullanımını azaltan uğur böceğinin günde yaklaşık 100 zararlı böcek yediği tahmin edildiği kaydedildi. Geniş bir panoramik görüntüye sahip Uludaz Tepesi'ndeki uğur böceklerini görmek isteyen doğaseverler ise her yıl zorlu yolları aşarak zirveye ulaşıyor.

Zirveye çıkan dağcılar uğur böceklerine zarar vermeden fotoğraf çekiyor. Son olarak bölgeye Kahramanmaraş Dağcılık Arama, Kurtarma ve Spor Kulübü ekibi düzenlediği etkinlikle bölgeye çıktı. Dağcılar hem temiz hava alma imkanı buldu, hem de uğur böceklerinin fotoğraflarını çekerek kendilerine hatıra bıraktı.

Önemli bir turizm değeri

Bölgedeki en yüksek noktada olduklarını belirten KADAK Fahri Başkanı Sait Kılıçsallayan, "Bölgenin en yüksek hakim tepesi ve buradan Kayseri Erciyes'i görebiliyoruz. Yumurtalık'ta Akdeniz'i de görebiliyoruz. Kutsal bir yerdeyiz. Köylüler buraya, 'ziyaret tepesi' diyor. Dilek tutuyorlar. Biz burada uğur böceklerini keşfedip Kahramanmaraş için önemli bir turizm değeri olduğunu düşünüyoruz. İnşallah daha güzel günlerde uğur böcekleri turizm potansiyeli açısından değerlendirilir ve Avrupa'dan dört bir yandan insanlar gelip böceklerimize zarar vermeden onları görürler. Havası çok güzel gün batımı çok güzel" dedi.

KADAK Başkanı Büşra Tecirli ise," Kahramanmaraş'ın ender güzelliklerden bir tanesi. Özellikle gün batımı Türkiye'de bir benzeri yok çok güzel"diye konuştu.

Doğasever Saniye Yanık'ta "Türkiye'de görülmesi gereken bir değer. Uzun bir yorucu yoldan sonra uğur böceklerimize kavuştuk. Herkesi buraya bekliyoruz. Hava çok güzel insanın gözünün alabildiği yeri görmesi ve bütün dağların ayağınızın altında olması ve güneşin batışı içimizi açıyor" ifadelerini kullandı.