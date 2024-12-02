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2 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi, Kayseri, Samsun, Sivas, Erzurum, .. kar tatili var mı?

2 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi, Kayseri, Samsun, Sivas, Erzurum, .. kar tatili var mı?
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Öğrenciler ve veliler kar yağışının eğitimi nasıl etkileyeceğiyle ilgili resmi açıklamalara odaklanmışken Valiliklerin alacağı kararlar büyük önem taşıyor. Peki, 2 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi?

Türkiye genelinde etkili olmaya başlayan soğuk hava ve kar yağışı, 2 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunu gündeme taşıdı. Peki, bugün okullar tatil mi 2 Aralık 2024 Pazartesi hangi illerde okullar kar tatili. Peki, 2 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi, Kayseri, Samsun, Sivas, Erzurum, .. kar tatili var mı?

2 ARALIK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

2 Aralık Pazartesi günü, Türkiye genelinde beklenen kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle, öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Yola çıkmanın zorlaşması ve karın sabah saatlerinde etkisini artırması, tatil beklentilerini yükseltiyor. Okulların tatil olup olmayacağı, her ilin hava koşulları ve ulaşım durumuna göre valilikler tarafından duyurulacak. Öğrenci ve öğretmenler ise valiliklerden gelecek kar tatili haberlerini bekliyor.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkisi altına giren illerde, okulların tatil olup olmayacağı en çok merak edilen konulardan biri oldu. Nevşehir, Sivas, Amasya, Ordu, Niğde, Kayseri, Konya ve Kahramanmaraş gibi illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil haberi bekleniyor.

Kar Tatili Beklenen İller:

  • Nevşehir
  • Sivas
  • Amasya
  • Ordu
  • Niğde
  • Kayseri
  • Konya
  • Kahramanmaraş
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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