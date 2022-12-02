2 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! 2 Aralık Cuma günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 2 Aralık Cuma Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detaylar!
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 2 Aralık Cuma günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 02.12.2022 08:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM REŞATBEY MAHALLESİ 169-170-162-186-163-161-160-329-188-176-190-189 SK PAZAR PAZARI VE CİVARLARI
- 02.12.2022 08:30 09:30 ARIZA ONARIM BAKIM KETHÜDA,RAGIPBEY,ULUCAMİ HÜRRİYET,HACIİSHAK,İNÖNÜ MAHALLELERİ MASKİ HİZMET BİNASI YENİ CUMA PAZARI,ONTAN KONUTLARI,ESKİ CUMA PAZARI,KERESTECİLER SİTESİ,NURİ GİYİK SAN SİT,RECEK AKKAYA VE ATAKULE SAN SİT,ÇİM BETON,İMT MÜH,DERYA UN,BELEDİYE SOSYAL TESİSLERİ,KARAOSMANOĞLU SAN SİT,TARİŞ DEPOLARI,BATI ÇİM,CENAP KÜÇÜKLER BENZİNLİKLER VE BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER YENİ MEZARLIK VE CİVARLARI RADYOLİNK MASKİ ARITMA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ,MAVİ HOSPİTAL ÖZEL HASTANE
- 02.12.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI TİYENLİ VE DEYNEKLER MAHALLELERİ MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ,İŞLETMELER VE BÖLGEDE BULUNAN ÖZEL TRAFOLU ABONELER
- 02.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KOLİN İNŞAAT ÖZEL TR MASKİ TEKELİ İÇME SUYU ÖZEL TR
- 02.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İNÖNÜ VE HÜRRİYET MAHALLELERİ 8-227-15-222-205-211-216-219-220-224-227/1-229-230-231-233-235-236-237-400-409-415 SK VE CİVARLARI
- 02.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BALLICA MAHALLESİ ATATÜRK CD-5-7-8-10 SK
- 02.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALTINKÖY MAHALLESİ
- 02.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HACELLER MAHALLESİ CUMALAR SOKAK
- 02.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZIRAMAN MAHALLESİ
- 02.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KÜRKÇÜ MAHALLESİ
- 02.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAMYAYLA MAHALLESİ MOLLA SOKAK
- 02.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALTINKÖY MAHALLESİ DUMANDAMLARI TR1
- 02.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARABEY MAHALLESİ KAFALAR SOKAK
- 02.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MIDIKLI MAHALLESİ İNCELER SOKAK
- 02.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DUMANLAR MAHALLESİ KEPEZ SOKAK
- 02.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI RAHMANLAR MAHALLESİ
- 02.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DUMANLAR MAHALLESİ KAHVECİDAMLARI SOKAK
- 02.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MIDIKLI MAHALLESİ İNCELER SOKAK
- 02.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YUKARI GÜLLÜCE MAHALLESİ
- 02.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AŞAGI GÜLLÜCE MAHALLESİ DOLAYDAMLARI SOKAK
- 02.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI RAHMANLAR MAHALLESİ
- 02.12.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇAVLU HACIEMİNLER,BALCIOĞLU MAHALLELERİ, TAYTAN TOKİ, BASINÇLI KAPLAR SANAYİ, BİRLİK KREMİT, SALİHLİ ÖZAL UN, ÖZÜTOK TARIM ÜRÜNLERİ, UĞUR KİREMİT, VATAN BLOK, ONUŞLAR TAVUK, EMTA HAYVANCILIK, TAYTAN TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ VE BU BÖLGELERE BAĞLI TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TİCARETHANLER VE E-96 KARAYOLU TAYTAN KAVŞAĞINDA BULUNAN TRAFİK UYARI İKAZ SİNYALİZASYONLARI
- 02.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YEŞİL OVA TARIMSAL SULAMA GURUBU,TREND GURUP,ALİ ERDEM ÖZEL TRAFO,CEZMİ CANDEMİR ÖZEL TRAFOLAR VE BU BÖLGELERE BAĞLI TARIMSAL SULAMA ,TAVUK ÇİFTLİKLEREİ VE BESİ DAMLARI
- 02.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAPAKLI MAHALLESİ GEBEŞ SOKAK ,SÜLEYMANİYE MAHALLESİ ,MOPAŞ SERACILIK
- 02.12.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALLESİ 161-186/1-197-338-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-357-358-359 SOKAK VE CİVARLARI
- 02.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞAİR EŞREF MAHALLESİ BİR KISMI
- 02.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SÖĞÜTALAN MAHALLESİ TAMAMI
- 02.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CİNOSMAN MAHALLESİ HIDIRAĞA MAHALLESİ KARAALİ MAHALLESİ VE CİVARLARI
- 02.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARAKURT MAHALLESİ TAMAMI
- 02.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SAKARLI MAHALLESİ TAMAMI
- 02.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DİLEK, ALİRIZA BEY, KOLDERE, HALİTPAŞA, PAŞAKÖY, KUMKUYUCAK MAHALLERİ TARIM SULAMA TRAFOLARI
- 02.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAYALIOĞLU MAHALLESİ İSTİKLAL CD-TOPUZLAR-PINARBAŞI-AMNİSA AKHİSAR OTO YOLU-BARBAROS SK-DEDEBAŞI-BAŞAR ÇIKMAZI-KARAGÖZ SK-ÖZLEM-ÖZGÜR-ÖZTÜRK-HİLAL-GÜRDÜK SK VE CİVARLARI
- 02.12.2022 11:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇAMKÖY ÇİNAN KABAKLAR HACIHALİLLER BEKİRAĞALAR MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 02.12.2022 14:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM E.L.İ. AZOT SİTESİ ÖZEL KÖK E.L.İ. CENKYERİ ÖZEL KÖK KİMTAŞ MADEN TR-2 ÖZEL E.L.İ. AZOT SİTESİ ÖZEL TR E.L.İ. CENKYERİ ATÖLYE ÖZEL E.L.İ. CENKYERİ GAZLAŞTIRMA ÖZEL E.L.İ. CENKYERİ LOJMAN ÖZEL ÇAĞLAYAN SİTESİ TR KİMTAŞ MADEN TR-1 ÖZEL
- 02.12.2022 17:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM DEREKÖY MH MEVKİİNDE BULUNAN ELİ EYNEZ TR-1 ÖZEL TRAFOSU,MAYDA MADEN ÖZEL TRAFOLARININ TAMAMI,NİTROMAK DNX KİMYA A.Ş.,YENİ ANADOLU MAD. VE TEKNOLOJİ SAN. TİC. ÖZEL TRAFOLARININ TAMAMI,ÖRS MADENCİLİK ÖZEL TRAFOLARI,HERMAKSAN MAD.NAK.İNŞ. ÖZEL TRAFOLARI,MAXAM ANADOLU PAT.MAD.PAZ.TİC.NAKAŞ ÖZEL TRAFOSU,VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON ÖZEL TRAFOSU,ADA METAL MADENCİLİK TRAFOSU,DEMİR KARDEŞLER SAN.TİC ÖZEL TRAFOSU EYNEZ TR-1 EYNEZ KÖK İMBAT MADENCİLİK ÖZEL KÖK SOMA KÖMÜRLERİ A.Ş. ÖZEL KÖK TKİ KARANLIKDERE KÖK ÖZEL EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ ÖZEL TR ARPASEKİ GES ÖZEL KÖK ELİ GÜVENLİK-KANTAR ÖZEL TR İMBAT MADENCİLİK ÖZEL TR İMBAT KÖK TAŞTEPE GES
- 02.12.2022 17:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM KETHÜDA,RAGIPBEY,ULUCAMİ HÜRRİYET,HACIİSHAK,İNÖNÜ MAHALLELERİ MASKİ HİZMET BİNASI YENİ CUMA PAZARI,ONTAN KONUTLARI,ESKİ CUMA PAZARI,KERESTECİLER SİTESİ,NURİ GİYİK SAN SİT,RECEK AKKAYA VE ATAKULE SAN SİT,ÇİM BETON,İMT MÜH,DERYA UN,BELEDİYE SOSYAL TESİSLERİ,KARAOSMANOĞLU SAN SİT,TARİŞ DEPOLARI,BATI ÇİM,CENAP KÜÇÜKLER BENZİNLİKLER VE BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER YENİ MEZARLIK VE CİVARLARI RADYOLİNK MASKİ ARITMA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ,MAVİ HOSPİTAL ÖZEL HASTANE
- 03.12.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM KEÇİLİKÖY MAHALLESİ 5600 VE 5605 SOKAK
- 03.12.2022 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM UNCUBOZKÖY MAHALLESİ 5509, 5500, 5507, 5513, 5504, 5502, 5506 SOKAKLAR
- 03.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞAİR EŞREF MAHALLESİ BİR KISMI VE TEVFİKİYE MAHALLESİ BİR KISMI
- 03.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞAİR EŞREF MAHALLESİ BİR KISMI
- 03.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEVFİKİYE MAHALLESİ BİR KISMI ŞAİR EŞREF MAHALLESİ BİR KISMI
- 03.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MEMİŞ MAHALLESİ KARAALİ MAHALLESİ BİR KISMI VE CİVARLARI
- 03.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KADRİYE MAHALLESİ TOKİ ÜST KISIM TAMAMI