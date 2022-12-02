2 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 2 Aralık Cuma günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 2 Aralık günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 2 Aralık Cuma günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 02.12.2022 00:00 08:00 OG SCADA Çalışması MENDERES İLÇESI EFEMÇUKURU MAHALLESI
- 02.12.2022 00:00 08:00 OG SCADA Çalışması SEFERIHISAR,TURABIYE MAHALLESI , HIDIRLIK MAHALLESI , CAMIKEBIR MAHALLESI , SIĞACIK MAHALLESI TEPECIK, MAHALLESI , GÖDENCE MAHALLESI, ÇAMTEPE MAHALLESI, GÖLCÜK MAHALLESI ,EFEMÇUKURU , PAYAMLI , KAVACIK MAHALLESI , CIVAARINDAKI ÖZEL TRAFOLAR .
- 02.12.2022 00:00 08:00 OG SCADA Çalışması İHSANIYE, OVACIK, BADEMLER, TURGUT, ULAMIŞ MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 02.12.2022 00:00 08:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAVACIK KÖYÜ CİVARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 02.12.2022 00:00 08:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PAYAMLI KÖYÜ CİVARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 02.12.2022 03:00 03:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ETİLER,NAMAZGAH,GÜZELYURT,KESTELLİ,ÜLKÜ,ALTINORDU,SELÇUK,HİLAL,YENİGÜN,OĞUZLAR,GÜNEY,YENİDOĞAN,KÜÇÜKADA,BALLIKUYU,SÜMER,KOCAKAPI,AKDENİZ,İSMET KAPTAN,MİMAR SİNAN MAHALLELERİ,YAPI KREDİ,TANYALÇIN İŞ HANI,ANADOLU SİGORTA,İNG BANK, EFES İŞHANI, SU POMPA, İZFAŞ İZMİR FUARCILIK A.Ş. ,BEYKENT ÜNİVERSİTESİ,AKSAN OTEL,VAKIFBANK,ÖZUSTA, ZİRAAT BANKASI,DOĞUM VE DİŞ HAST.,ONUR İNŞ.,İSMİRA OTEL
- 02.12.2022 09:00 17:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİ İLE TÜLBENTLİ MAHALLESİ, KUMRU SOKAK, İKİZ ÇEŞME MEYDAN SOKAK VE CİVARLARI
- 02.12.2022 09:00 12:00 AG Arıza Bakım Onarım İSMET İNÖNÜ MAHALLESI 2123, 2136, 2143, 2155, 2167 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-92 A KOLU
- 02.12.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması DOĞANCILSA MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-2 (B KOLU)
- 02.12.2022 09:00 17:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİ İLE ESATPAŞA MAHALLESİ, ATATÜRK CADDESİ, ABDİ İPEKCİ CADDESİ, KORKUT, BİNBAŞI, DUTLU, YAVUZ SOKAK VE CİVARLARI
- 02.12.2022 09:00 17:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİ İLE DAĞISTAN CEVİZLİ GARAJ VE CİVARLARI
- 02.12.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması ARKACILAR MAHALLESININ TAMAMI (TR1- TR2), (KELLETEPE KÖKDEN ARKACILAR FIDERI)
- 02.12.2022 09:00 16:00 OG Arıza Bakım Onarım KARAKUYU MAH. ÇILEME MAH.
- 02.12.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma GÜMÜLDÜR FEVZI ÇAKMAK MH İNÖNÜ MH MERYAMANA CD TEYFIK YILMAZ CD
- 02.12.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma SEFERIHISAR HIDIRLIK MAHALLESI KERVAN SARAY CADDESI , 2130 , 2188, 2190, 2194 ,2130, 2183 SOKAK VE CIVARI
- 02.12.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ MAHALLESİ,YAVUZ CADDESİ,591,592,593 SOKAKLAR VE CİVARI
- 02.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIK VE YİĞİTLER MAHALLELERİ,FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ,367,365,854 SOKAKLAR VE CİVARI
- 02.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIKULE MAHALLESİ,290/3,290/2,254/16,222/18 SOKAKLAR VE CİVARI
- 02.12.2022 09:30 17:30 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma SARISU MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-1
- 03.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle KAZIM DİRİK,ÇINAR,BARBAROS,YEŞİLOVA,GAZİ OSMAN PAŞA,YILDIRIM BEYAZIT, RAFET PAŞA, KARACAOĞLAN,KOŞUKAVAK MAHALLELERİ, EKSEL BİMETAL,YILPAR A.Ş.,SANEK GIDA,APAK AMB., ŞÜKRÜ RODOPLU,CARETTA DERİ,VAROLAN OTO, EGESAN OTO,TEZCAN SAÇ,ERKAY DEMİR,DYO BOYA ,UFUK ISICAM,ÖZMEN DERİ, OTOKOÇ,ŞENLER MAK.,AFA SANAYİ
- 03.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle ADALET,MANSUROĞLU,TEPEKULE,OSMANGAZİ MAHALLELERİ,NAİL ÖZKARDEŞ, ENRİCO ALİBERTİ
- 03.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle ÇINARLI MAHALLESİ, ADLİYE SARAYI B/C,OTOKOÇ OTOMOTİV,PTT ÖZEL
- 03.12.2022 09:00 17:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİ İLE YAYAKENT MAH.ARAPLIOVASI MEVKİİ VE CİVARLARI
- 03.12.2022 09:00 17:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİ İLE 29 EKİM MAHALLESİ 156,153, 7202, 158, 154 SOKAK VE CİVARLARI
- 03.12.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ,372/8-4-3-6-7-10-11 SOKAKLAR VE CİVARI
- 03.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAVAKLIDERE KÖYÜ,KAVAKLIDERE KÖYÜ İÇMESUYU POMPASI,NATO,KRAL TAVUKÇULUK,ÖRNEK TAVUKÇULUK,TÜRER TARIM VE ORMAN ÜRÜNLERİ ,ÜRETMAK MAK. SAN. LTD. ŞTİ.,GRAFİK, DEKORASYON, BİLİŞİM, REKLAM, MOBİLYA TİC. LTD. ŞTİ. (ZİRVE KALIP), TOPAK İNŞ. MADENCİLİK LTD.ŞTİ, OSMANLI NAFTA KİMYA SANAYİ, LATİN REKLAM ,SELİM ÖZTÜRKCAN SÜT ÜR.PAZ.,PAK PLS.SAN.TİC.A.Ş.,ROTORSAN, (TANKAR) ŞİRVAN PETROL ÜRÜNLERİ, ÇITAK RESTORAN ,ARTAŞ (SİMGE) KALIP,NAT RADAR KALETEPE İSTASYONU,DERE MADENCİLİK AŞ. KAVAKLIDERE KÖYÜ,DERE MADENCİLİK SUPOMPA ,AYDINLATMA BENZİNLİK CEMALETTİN YORGUN,MİKROSAN AMB.,FUAT TAŞ OTOMOTİV SANAYİ,KAVKLIDERE CEVAT ER ÇAKMAK
- 03.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADALET,MANAVKUYU MAHALLELERİ,SAKARYA CADDESİ,HAYDAR ALİYEV BUL.,251, 275/7,277/1,613/1, 1586,1593,1594,1594/1-2,1594/14,1594/15,1594/16,1594/21,1594/22,1594/25,1594/26,1600,1643/15, 1643/16,1643/17,2132,2132/1 SOKAKLAR VE CİVARI,TİLDA ÖZEL EĞİTİM ,YEŞEREN KOLEJİ
- 03.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AHMET EFENDİ MAHALLESİ,1106,1107,1005,1109 SOKAKLAR VE CİVARI
- 03.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLI MAHALLESİ,YAREN,DEFNE,OKYONUS,ÇAMLICA,AÇELYA SOKAKLAR VE CİVARI
- 03.12.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma DEMIRCILIK MAHALLESINDEKI TM-1 7/1 NUMARALI BEKLEME KABIN TRAFOSU TAMAMINDA L-32
- 03.12.2022 09:00 10:00 OG Manevra "MUSALLA MAHALLESI FENERBURNU MEVKII OVACIK MAHALLESI KABAÇELIK MEVKII ÇIFTLIK MAHALLESI TAMAMI ŞEHIT MEHMET MAHALLESI TAMAMI ALTINKUM MAHALLESI TAMAMI"
- 03.12.2022 09:00 13:00 OG Şebeke Bakım Çalışması MUSALLA MAHALLESI 1005, 1015, 1020, 1021, 1025, 1032, 1036, 1047 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE ÇEŞME MARINA ÖZEL
- 03.12.2022 09:00 15:00 AG Arıza Bakım Onarım SAKARYA MAHALLESI 3011 SOKAK VE ÇEVRESI L-126 E KOLU