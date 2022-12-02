2 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

BEDAŞ elektrik kesintisi listesi! 2 Aralık Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 2 Aralık günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

İstanbul elektrik kesintisi listesi ve BEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Aralık Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri şu ilçelere göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34552474

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah MUTLU sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 205., 206. sk / İNCİRTEPE mah 253., 258., 261., ATALAY, TURGUT ÖZAL, İNÖNÜ sk bölgelerinde 02/12/2022 09:00:00 - 02/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34549519

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 277., OKURLAR sk / YUNUS EMRE mah 344., 374., 375., 376., KEMAL PAŞA sk / İNCİRTEPE mah 241., 243., 244., 245., 246., 247., 248., 249., 250., 251., 252., 253., 257., 258., 261., 262., 271., 272., 273., 274., 275., 276., 277., 278., 279., 280., 281., 285., ATALAY, KEMAL PAŞA, OKURLAR, TURGUT ÖZAL, İNÖNÜ sk / İNÖNÜ mah 374. sk bölgelerinde 02/12/2022 09:00:00 - 02/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34542715

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 570., 624., ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgelerinde 02/12/2022 09:00:00 - 02/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34555340

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 311.ÇIKMAZI, 321., 322., 323, 324., 325., 326., 331., AKDOĞAN, BEYTEPE, DURAK, İKİTELLİ sk bölgelerinde 02/12/2022 09:00:00 - 02/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34555404

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.KILAVUZ, 1.MİMAR SİNAN, 1.OĞUZ, 1.SERAP, 1.SERHAT, 1.YENİCE, 3.İNÖNÜ, BAHARİYE, URLA, YALAZ, ÇAMLICA sk bölgelerinde 02/12/2022 09:00:00 - 02/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34551165

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KÜÇÜK AYASOFYA mah GELİNLİK, KAPIAĞASI, MUSTAFAPAŞA, MUSTAFAPAŞA ÇIKMAZI, OĞUL, YEĞEN, ÇAYIROĞLU sk / SULTAN AHMET mah FENERLİKAPI, OĞUL, SULTANİYEGAH sk bölgelerinde 02/12/2022 14:00:00 - 02/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34549380

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AKVERDİ, ALİ GÜLMEZ, ARALIK, FİRUZKÖY BULVARI, KABATAŞ, KAZIM KARABEKİR, UFUK, ŞAFAK sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah FİRUZKÖY BULVARI sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 223., 224., 225., 226., 229., KAZIM KARABEKİR sk / NAMIK KEMAL mah 113. sk / SAADETDERE mah 1., 107., 2., 3., 4., 5. sk bölgelerinde 02/12/2022 09:00:00 - 02/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34547068

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ASMA, DENİZKÖŞKLER, KORU ÇIKMAZI, SALKIM, İSTEK sk bölgelerinde 02/12/2022 09:00:00 - 02/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.