Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Gelin Evi, Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geliyor. Son bölüm heyecanla takip edilirken Gelin Evi kim birinci oldu? sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, 2 Aralık Gelin Evi kim kazandı? Gelin evi haftanın kazananı kim oldu? Gelin Evi hangi yarışmacı kazandı? İşte detaylar...

Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönüyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Gelin Evi programının haftanın kazananı kim oldu? sorusu merak konusu oldu. Peki, 2 Aralık Gelin Evi kim kazandı? Gelin evi haftanın kazananı kim oldu? Gelin Evi hangi yarışmacı kazandı? Detaylar haberimizde...

GELİN EVİ KİM KAZANDI?

Yoğun ilgiyle izlenen Gelin Evi yarışmasında haftanın kazananları Buket ve Merve oldu.

GELİN EVİ PUAN DURUMU!

Gelin Evi yarışmasında puan durumu sırasıyla şu şekildedir: