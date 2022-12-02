Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Gelin Evi, Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geliyor. Son bölüm heyecanla takip edilirken Gelin Evi kim birinci oldu? sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, 2 Aralık Cuma Gelin Evi kim birinci oldu? Gelin Evi bugün kim birinci oldu?

Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönüyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Peki, 2 Aralık Cuma Gelin Evi kim birinci oldu? Gelin Evi bugün kim birinci oldu?

2 ARALIK CUMA GELİN EVİ KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelin Evi'nde 2 Aralık haftanın final gününde iki isim birinci oldu. Buket ve Merve 20 puanla birinciliği paylaştı.

GELİN EVİ PUAN DURUMU!

Gelin Evi yarışmacısının bu haftaki yarışmacıları arasında Buket, Binnur, Şevval, Meryem, Merve yer almaktadır. Gelin Evi yarışmacıları sırasıyla şu puanları almıştır:

Buket: 20

Binnur:19

Şevval:14

Meryem:19

Merve: 20