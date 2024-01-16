2. ara tatil ne zaman MEB 2024?

Yeni dönemin başlamasıyla beraber öğrenciler, 2023-2024 eğitim dönemine dair İkinci ara tatil ne zaman 2024? Sorusunu internet üzerinde araştırmakta. Peki, İkinci ara tatil ne zaman 2024? İ2. ara tatil ne zaman MEB 2024?

2. ARA TATİL NE ZAMAN MEB 2024?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan yeni takvime göre İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecektir.

OKUL TATİLİ UZATILDI MI?

Okul tatili uzatıldı mı? Sorusuna ilişkin açıklamayı da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptı.

Bazı haber sitelerinde bu şekilde paylaşım yapıldı. Ancak Anadolu Ajansı teyit hattının paylaştığı bilgilere göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına ait çalışma takviminde birinci dönem ara tatilinin 13 Kasım-17 Kasım tarihlerinde planlandığı açık. Buna göre ara tatile uzatma geldi iddiası gerçeği yansıtmıyor ve yanıltıcı içerik barındırıyor. Türkiye genelindeki 20 milyonu aşkın öğrenci ve yaklaşık 1 milyon 178 bin öğretmen 20 Kasım 2023 Pazartesi tarihinde ders başı yapacak.

İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ARA TATİL TARİHLERİ 2023-2024

Öğrenciler için önemli tatil dönemleri aşağıdaki gibi planlanmıştır:

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecektir.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayacak ve 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacaktır.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecektir.

İkinci dönem ara tatili, 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında gerçekleşecektir.