2. ara tatili ne zaman ve okullarda ilk ara tatil ne zaman başlıyor sorularına yanıt aranıyor. 2023-2024 Kasım ve Nisan ara tatili hangi gün başlıyor ve kaç gün sürüyor gündeme geliyor. Peki, 2023-2024 Kasım ve Nisan ara tatili hangi gün başlıyor, kaç gün sürüyor? 2. ara tatil ne zaman 2023?

2. ARA TATİL NE ZAMAN 2023? Kasım ve Nisan ara tatili hangi gün başlıyor, kaç gün sürüyor?

Kasım ve Nisan ayında ara tatil ne zaman başlıyor ve kaç sürüyor merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan okullar 2. ara tatil ne zaman 2023 başladığı gündeme geliyor. 2023-2024 Kasım ve Nisan ara tatili hangi gün başlıyor, kaç gün sürüyor? 2. ara tatil ne zaman 2023? Detaylar haberimizdedir…

2023-2024 KASIM VE NİSAN ARA TATİLİ HANGİ GÜN BAŞLIYOR, KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

İlk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır. Ve ikinci ara tatil 8 ile 12 Nisan arasında gerçekleştirilecektir. Yaz tatili ise 14 Haziran 2024 Cuma günü başlayacak ve eğitim yılı sona erecektir. Bu tarihler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen resmi tatil ve dönemlerdir.

2. ARA TATİL NE ZAMAN 2023?

2023 – 2024 Eğitim dönemi 14 Haziran 2024 Cuma günü son bulacak. Bugünün tarihinin 5 Ekim 2023 olması nedeniyle okulların kapanmasına tam olarak 253 gün bulunuyor. Milli eğitim bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre 14 Haziran 2024 Cuma günü 2023 – 2024 Eğitim dönemi sona erecek.